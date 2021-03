SpeeDons : Suivez le marathon speedrun caritatif de Mistermv tout le week-end

Le jeu vidéo au service de la bonne cause, on aime. L'un des streamers les plus populaires de notre beau pays lance son événement d'ici quelques jours, au profit de Médecins du monde.

SpeeDons se tient de ce vendredi 5 mars à 17h00 jusqu'au dimanche 7 mars en fin de soirée sur Twitch. Initialement prévu en mars 2020, avant de se décaler au mois de novembre dernier et, par la force des choses et d'une saleté de virus, à nouveau reporté, le projet porté par Xavier "Mistermv" Dang aura enfin lieu depuis l'AccorHotel Arena de PAris. Et vous pourrez suivre tout cela dans la lucarne ci-dessous.

55 heures de speedrun

Il faut se préparer à 55 heures de speedrun durant lesquelles des joueurs aguerris se feront un plaisir de vous prouver que terminer Sekiro, Celeste, Rayman ou Hades, ça peut se faire les doigts dans le nez en un temps record. Et tout en étant témoin de tant de maestria, vous aurez l'occasion de donner comme pour le Desert Bus de l'Espoir ou le Z Event, pour Médecins du Monde, qui oeuvre pour donner accès à des soins partout sur notre planète.

Pour présenter les speedrunners et commenter leurs exploits, Mistermv sera accompagné de Zerator, la surpuissante Damdam, et Shisheyu. Voici le planning complet.

Jour de lancement : vendredi 5 mars

Pré-show et intervention de Médecins du Monde : 5 mars à 17h

18h : Trials Fusion

19h25 : Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy

20h10 : Hades

21:30 : Final Doom: The Plutonia Experiment

22h45 : The Legend of Zelda: Breath of the Wild

23h40 : The Legend of Zelda: Twilight Princess

Jour 2 : samedi 6 mars

De 3h à 5h30 : Penumbra: Overture, Kalimba, Little Big Adventure, Ratchet & Clank et Jak & Daxter: The Precursor Legacy

6h15 à 8h : World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck, SUPERHOT, Superliminal et Crusader of Centy

8h40 à 11h : Les Schtroumpfs, Pokémon Rouge/Bleu, Deltarune: Chapter 1, Ori and the Blind Forest Definitive Edition

11h45 : Bonus #1

Midi à 18h : Shadow of the Colossus, Journey, Mark of the Ninja, Rayman, Spelunky, osu! & osu!mania et Portal

18h40 : Intervention Médecins du Monde

19h à 23h : NieR: Automata, Super Mario Odyssey, The Messenger, Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos

23h : Bonus #2

Dernier jour : dimanche 7 mars

Minuit à 10h : Volgarr the Viking, Celeste, Hotline Miami, Katana Zero, Resident Evil 2, Final Fantasy XIII, Titan Souls, Temnant of Naezith, Teenage Mutant Ninja Turtles

10h50 : Teenage Mutant Ninja Turtles

11h10 : Triple Metroid (Zero Mission/Fusion/Super) ; 3h de run

(Zero Mission/Fusion/Super) ; 3h de run 14h30 : Dark Messiah of Might and Magic

15h15 : Super Mario Bros. (run Warpless)

15h45 : Intervention Médecins du Monde

16h à 20h : The Binding of Isaac: Afterbirth+, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Maker 2, Castlevania, Super Castlevania IV

20h : Sekiro: Shadows Die Twice

21h45 : The Legend of Zelda: The Wind Waker

23h15 : Finale

On souhaite à l'initiative la plus grande des réussites.