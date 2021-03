SpeeDons : Le marathon caritatif de Mistermv à suivre ce week-end sur Twitch

Le jeu vidéo au service de la bonne cause, on aime. L'un des streamers les plus populaires de notre beau pays lance son événement d'ici quelques jours, au profit de Médecins du monde.

SpeeDons se tiendra de ce vendredi 5 mars à 17h45 jusqu'au dimanche 7 mars en fin de soirée sur Twitch. Initialement prévu en mars 2020, avant de se décaler au mois de novembre dernier et, par la force des choses et d'une saleté de virus à nouveau reporté, le projet porté par Xavier "Mistermv" Dang aura enfin lieu. Et vous pourrez suivre tout cela dans la lucarne ci-dessous.

55 heures de speedrun

Il faut se préparer à 55 heures de speedrun durant lesquelles des joueurs aguerris se feront un plaisir de vous prouver que terminer Sekiro, Celeste, Rayman ou Hades, ça peut se faire les doigts dans le nez en un temps record. Et en étant témoin de tant de maestria, vous aurez l'occasion de donner comme pour le Desert Bus de l'Espoir ou le Z Event, pour Médecins du Monde.

Pour présenter les speedrunners et commenter leurs exploits, Mistermv sera accompagné de Zerator, la surpuissante Damdam, et Shisheyu. Le planning complet se trouve à cette adresse. On souhaite à l'initiative la plus grande des réussites.