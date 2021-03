HyperX : Le nouveau clavier mécanique Alloy Origins 60 est disponible

Le constructeur HyperX annonce donc la disponibilité de son clavier mécanique qui est baptisé Alloy Origins 60 car... 60% plus compact. Voilà tout ce qu'il faut savoir dessus.

Se dotant d'un design ultra-compact de 60%, le clavier Alloy Origins 60 s'équipe notamment de switches mécaniques linéaires HyperX Red conçus pour la longévité avec une promesse à 80 millions de clics.

Les switchs HyperX Red ont été conçus avec un point d'actionnement et un temps de déplacement plus courts que les autres pour une activation de la touche plus réactive. HyperX n'a pas non plus fait l'impasse sur le design avec un châssis entièrement en aluminium dit "de qualité aéronautique".

Une grosse personnalisation

Evidemment comme tout mécanique (ou presque) il possède un système de rétro-éclairage RGB avec des effets d'éclairage rayonnant doté de cinq niveaux de luminosité réglables pour améliorer le jeu.

Enfin, le clavier est livré avec des accessoires en plus comme une touche HX ESC et une barre d'espace supplémentaire sans compter le fidèle extracteur de touche.

Le clavier est proposé au tarif de 119 euros chez HyperX.