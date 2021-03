LV40 et LV50 : Des casques pour tous et pour tous les supports à petit prix !

PDP Gaming souhaite s'adresser à tout le monde avec ses produits tout en étant compatible avec tous les supports. Ainsi les casques audio LV40 et LV50 sont là pour vous faire vivre une excellente immersion sonore que vous soyez joueur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC ou même sur Mac.

Le casque LV40 est le modèle petit prix (29,86€) de chez PDP mais il ne fait pas pour autant l'impasse sur ses qualités sonores. Entièrement filaire, il se dote de puissantes enceintes audio de 40 mm et vous propose des basses de qualité pour profiter à la fois de vos jeux favoris mais aussi de vos films et séries préférés.

Le jeu vidéo c'est aussi la communication et en plus d'être à l'écoute de vos amis vous aurez la possibilité de vous faire entendre clairement et distinctement grâce au casque intégré, désactivable très rapidement à la volée quand vous n'en avez plus l'utilité.

Avec un design sobre et élégant, le LV40 a également le chic pour se faire oublier sur vos oreilles grâce à un confort à toute épreuve, même au coeur des parties les plus intenses et ce, de longues heures durant. Avec ses coussinets molletonnés et respirants, c'est l'assurance de prendre soin de vos oreilles même pendant de longues soirées de gaming qui n'en finissent plus.

Le casque se décline pour chacun des supports, à savoir une version Xbox One avec une touche de vert, une version PS4/PS5 avec une touche de bleu (compatible PC et Mac) et bien entendu une version pour Nintendo Switch que vous pourrez emmener partout au prix de 29,99 euros.

Pour le LV50, PDP Gaming vous laisse le choix entre une version filaire ou bien sans fil selon vos préférences. Le casque sans fil est fourni avec un dongle USB qui vient se brancher directement sur la console pour une configuration simple et avec une portée maximale de 20 mètres. De quoi être confortablement assis dans votre canapé (ou ailleurs) sans être gêné, en évitant de se poser la question concernant le fil en question. De plus, le sans-fil (ici Xbox à 83,99€)) vous permet une utilisation de 16 heures sans devoir recharger. La version filaire profite elle d'un câble d'un mètre de long.

Comme son nom l'indique le LV50 se dote d'enceintes 50 mm pour un son particulièrement immersif et un rendu audio des plus bluffant. Précis, clair, limpide, vos oreilles vous remercieront. Repérer vos ennemis avec précision et connaitre la position exacte de vos objectifs, telle est l'ambition du LV50. Même dans le feu de l'action vous n'aurez pas à réfléchir bien longtemps sur le réglage du son avec un bouton volume facilement accessible sur l'oreillette droite.

Pour la communication, le LV50 dispose d'un microphone à suppression de bruit directionnel pour pouvoir vous faire entendre précisément par vos alliés. Enfin, la fonction Flip-up Mic Mute met en sourdine le micro lorsque la perche est relevée.

Avec des coussins respirants en nylon à mailles sur l'oreille et un serre-tête léger et réglable, ce modèle en particulier vous permet de réduire la pression sur vos oreilles pour vous focaliser uniquement sur le jeu. Car le confort est trop souvent oublié, PDP Gaming y pense pour vous.

Au prix de 49,99 € pour sa version filaire et 79,99 euros pour sa version sans fil, le LV50 est disponible à la fois sur Xbox One, PS4/PC/Mac et Nintendo Switch. Et pour varier les plaisirs, la version PS4 existe avec un châssis blanc mais également avec un châssis noir. La version Xbox se pare d'une petite touche de vert alors que la version Nintendo Switch est entièrement noire.

