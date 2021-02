Pokémon Perle Scintillante et Pokémon Diamant Étincelant arrivent sur Switch

C'est durant le Pokémon Presents que les remakes de Pokémon Perle et Diamant ont été dévoilés. Les fans de la première heure de la saga seront ravis de savoir qu'ils pourront refaire les titres d'ici peu.

Ces deux remakes développés par ILCA vont permettre de se replonger dans les deux titres cette fois-ci avec un style assez chibi. Pas de monde ouvert à la manière de Légendes Pokémon Arceus mais plutôt à l'ancienne pour ne pas brusquer les fans attachés aux deux titres.

Voici ce que l'on sait sur ces titres :

Développés par ILCA, Inc. et réalisés par Junichi Masuda de GAME FREAK et Yuichi Ueda d'ILCA, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante donneront l'occasion aux fans de découvrir l'intrigue et les fonctionnalités de Pokémon Diamant et Pokémon Perle sous un tout nouveau jour. Fidèlement restitués, les jeux originaux ont été brillamment optimisés pour les consoles Nintendo Switch. Les villes et les routes des jeux d'origine ont été reproduites avec le plus grand soin, et les joueurs et joueuses de longue date retrouveront ainsi des lieux familiers. Ces remakes bénéficient des fonctionnalités simples et intuitives propres aux jeux récents de la série, et offriront aux fans d'intenses combats Pokémon. Avant de partir à l'aventure, les Dresseurs et Dresseuses devront choisir leur premier partenaire parmi les trois Pokémon suivants : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Ils pourront croiser sur leur chemin le Pokémon légendaire Dialga dans Pokémon Diamant Étincelant, ou Palkia dans Pokémon Perle Scintillante.

Il faudra attendre davantage d'informations pour connaitre toute la sève dont recèle les deux titres. Dans tous les cas, Pokémon Perle Scintillante et Pokémon Diamant Étincelant sont prévus pour la fin d'année 2021 sur Nintendo Switch.