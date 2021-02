The Last of Us : Pedro Pascal et Bella Ramsey présents dans le jeu... via Deepfake

Ce n'est pas une nouveauté, nombreuses sont les choses possibles par le biais du deepfake, comme par exemple mettre Stallone dans Terminator 2 ou encore Harrison Ford jeune dans Star Wars : Han Solo. Cette fois-ci des petits malins se sont amusés à incruster Pedro Pascal et Bella Ramsey dans The Last of Us premier du nom.

À voir aussi : Final Fantasy VII Remake : La version PS Plus n'est pas éligible à l'upgrade PS5

Cette prouesse provient du youtubeur Strider HD qui n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, et propose aujourd'hui une cinématique tiré du premier opus de The Last of Us en incrustant les deux acteurs choisis par HBO.

Il faut avouer que le résultat est bluffant de réalisme et permet de se faire une légère idée du probable futur rendu ou du moins le fantasmer. Dans tous les cas cela a pour but de faire au moins patienter jusqu'à la diffusion de la série prévue en 2022 si tout va bien.