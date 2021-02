Neurodeck, jeu de cartes où l'on affronte ses peurs, prend date en vidéo

Les troubles mentaux sont abordés avec toujours plus de sérieux par les développeurs de jeux vidéo. Celeste, Night in the Woods ou encore Hellblade ont montré la voie. En France, des développeurs vont jouer cette carte. Et plein de d'autres, en fait.

Neurodeck sortira sur PC et Nintendo Switch le 18 mars prochain. Ce premier jeu du studio toulousain Tavrox Games édité par Goblinz Studio, présente un concept étonnant et qui pourrait faire peur. Et ça tombe bien, ce mix de jeu de cartes et de Rogue-lite futuriste (mariage capable d'effrayer) vous convie à une histoire dans laquelle vous aurez à affronter différentes formes de phobies et de concepts nocifs "de la Masculinité à l'Agoraphobie", qui prendront tous des formes d'ombres monstrueuses pas très sympas.

Et inconscient et subconscient... Et deux conscient et...

Composée de moins de dix personnes, l'équipe de développement nous promet une approche du thème de la santé mentale originale dans lequel la défaite permettra d'acquérir de l'expérience, et de nouvelles cartes qui promettent une rejouabilité importante.

Pour peu que Neurodeck et ses jolis graphismes tout à la main aiguisent votre curiosité, sachez qu'il est possible de demander un accès au playtest sur sa page Steam.