State of Play : Un jeu PlayStation Plus "gratuit" d'avril sur PS5 déjà révélé

Alors que Sony n'a pas encore communiqué la liste des titres auxquels les abonnés PlayStation Plus auront accès sans frais supplémentaires en mars prochain, un des jeux proposés le mois suivant a déjà été révélé.

Comme il l'avait annoncé au préalable, Sony a profité du State of Play de ce soir pour donner des nouvelles d'une dizaine de titres à paraître sur PS4 et PS5. Et parmi ces derniers se trouvait Oddworld : Soulstorm, un habitué de ce genre d'événement.

Lorne Lanning, co-fondateur d'Oddworld Inhabitants, a pris la parole pour présenter les nouvelles (més)aventures d'Abe. Dans ce jeux aux graphismes en "2.9D," Abe aura le choix dans sa manière de procéder : action, infiltration, passif, agressif, etc. Il pourra recruter des disciples qui l'accompagneront dans sa quête et il aura la possibilité, s'il le souhaite, de donner des objets à ces derniers. Ces mêmes disciples pourront également lui venir en aide pour résoudre des énigmes ou pendant les affrontements.

"Gratuit" au lancement sur PS5

Le jeu étant prévu à la fois sur PS4 et PS5, il a également été question des spécificités de la version new-gen du jeu. Sur PS5, Oddworld : Soulstorm exploitera par exemple les fonctionnalités de la manette DualSense. Lorne Lanning précise à ce sujet que lors des séquences les plus tendues, le joueur pourra ressentir les variations dans le pouls d'Abe.

Oddworld : Soulstorm sortira le 6 avril prochain sur PS4 et PS5 (ainsi que sur PC via l'Epic Games Store). Et à sa sortie, il aura pour particularité d'être gratuit pour le abonnés PlayStation Plus jouant sur PS5 (les joueurs PS5 qui ne sont pas abonnés au PS Plus pourront se le procurer au même prix que sur les autres plates-formes).