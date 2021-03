State of Play : Five Nights at Freddy's Security Breach PS5 se montre en vidéo

Lancé en 2014, Five Nights at Freddy's a continué à croître, glanant ici et là un public en tant que classique culte «horrible». La pizza de Freddy Fazbear ne se limite plus aux petites pizzerias, car ils ont maintenant ouvert le Mega Pizza Plex dans Five Nights at Freddy's : Security Breach.

Voici l'un des titres dont on vous avait gardé la vidéo bien au chaud, et nous avons gentiment attendu la fin du week-end pours vous la soumettre, bien volontiers. Soyons honnêtes (pour une fois)à : on ne voit pas grand chose à travers cette nouvelle vidéo, qui fait surtout office de teaser géant en 2 minutes chrono.

Mais qu'en disent les développeurs (Stell Wool Studios) au fait ?

Five Nights at Freddy's: SecurityBreach aura été un véritable défi pour nous. La méga-pizzeria offre un terrain de jeu énorme. Ce que vous allez voir n'est qu'un petit aperçu des horreurs que vous allez rencontrer lorsque vous sortirez du poste de sécurité pour aller explorer les couloirs sombres, les galeries marchandes et les nombreuses attractions de Fazbear. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez rapidement de nos nouvelles et nous vous réservons encore quelques surprises. Il va juste falloir patienter encore un peu ! D'ici là, installez-vous confortablement et faites-vous plaisir avec une délicieuse part de pizza.

Voilà... Je ne sais pas vous, mais pour ma part... Non, rien.