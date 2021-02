Pokémon Presents : Un "Pokémon Direct" diffusé demain, un Pikachu offert dès aujourd'hui

En cette fin du mois de février, de nombreux acteurs du jeu vidéo y vont de leur événement en ligne. Après Nintendo il y a quelques jours et Sony ce soir, The Pokémon Company va à son tour faire un point sur son actualité par l'intermédiaire d'une émission.

The Pokémon Company vient d'annoncer la diffusion demain 26 février de Pokémon Presents, une émission entièrement consacrée aux "dernières actualités" des monstres de poche. D'après TPC, ce Pokémon Presents durera environ 20 minutes et débutera 17h heure de Paris.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore de quoi traitera ce Pokémon Presents. De nombreux fans de Carapuce et compagnie espèrent cependant l'annonce de la sortie d'un remake de Pokémon Diamant et Perle.

Histoire de mettre les pokéfans dans l'ambiance en attendant le Pokémon Presents, The Pokémon Company a également révélé que ces derniers peuvent dès à présent récupérer un "Pikachu spécial" dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier grâce à un mot de passe (que TPC promet de diffuser dans sa "newsletter, sur ses réseaux sociaux officiels ainsi que sur le site des 25 ans et sur Pokémon.fr").

Tout pour la musique

TPC mettant l'accent sur la musique dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la licence, ce Pikachu maîtrise Berceuse, une capacité que la mascotte des Pokémon ne peut habituellement pas apprendre.

À propos de musique justement, The Pokémon Company rappelle qu'il diffusera (sur YouTube, Twitch et le site des 25 ans) un concert virtuel de Post Malone en guise de clôture de la Journée Pokémon le 28 février prochain.

En attendant, il propose de découvrir un des titres qui sera interprété pendant cet événement. Cette chanson, Only Wanna Be with You - Pokémon 25 Version, est une reprise d'un tube de Hootie & the Blowfish (surtout connu en France par les fans de la série Friends) sorti en 1995. Cette nouvelle version peut être découverte en se rendant à cette adresse.

Attendez-vous ce Pokémon Presents ? Si oui, qu'espérez-vous y voir annoncé ? Toutes les manifestations en rapport avec la musique organisées par The Pokémon Company vous intéressent-elles ?