Final Fantasy 7 Remake serait un jeu PlayStation Plus "gratuit" de mars selon des insiders

La fin du mois de février approche à grands pas Sony n'a toujours pas révélé la liste de titres auxquels les abonnés PlayStation Plus auront accès "gratuitement" en mars prochain. À en croire plusieurs insiders, les abonnés au service du géant de l'électronique pourraient avoir droit à un des titres majeurs de l'année dernière.

Tandis que l'année d'exclusivité PlayStation de Final Fantasy VII Remake s'approche rapidement de sa fin et que certains joueurs espèrent l'annonce d'une version new gen du RPG, une rumeur affirme que le titre de Square Enix pourrait être le jeu vedette du PlayStation Plus pour le mois de mars 2021.

C'est en tout cas ce qu'a affirmé sur Twitter, Shpeshal, podcaster et insider habituellement spécialisé dans tout ce qui touche à l'univers Xbox. Dans un tweet, il a en effet déclaré :

If you haven't bought Final Fantasy 7 Remake yet. Make sure you're subscribed to PlayStation Plus for March... - Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) February 24, 2021

Si vous n'avez pas encore acheté Final Fantasy 7 Remake, assurez-vous d'être abonnés à PlayStation Plus en mars.

Tonight is the night?

Ce qui donne du poids à cette rumeur, c'est qu'elle a été confirmée par plusieurs autres insiders reconnus ainsi que des modérateurs du forum ResetERA (qui n'ont pas pour habitude de colporter des rumeurs qu'ils n'ont pas pu vérifier au préalable). Malgré ça, il reste essentiel de prendre cette information avec des pincettes en attendant une éventuelle confirmation de la chose par Sony et/ou Square Enix.

Sachant que Sony n'a toujours pas annoncé les jeux PlayStation Plus du mois de mars et qu'il diffusera ce soir un nouveau numéro de son State of Play, l'émission du jour paraît comme le moment tout indiqué pour faire une telle annonce. Et pourquoi pas annoncer la sortie d'une version PS5 de Final Fantasy VII Remake par la même occasion. Les joueurs intéressés n'auront en tout cas pas trop longtemps à attendre pour découvrir de quoi il retourne véritablement.

Comme indiqué précédemment, le State of Play de ce soir sera diffusé à partir de 23h, heure de Paris. Gameblog vous propose bien évidemment de le suivre en direct à cette adresse.

Croyez-vous en cette rumeur ? Avez-vous joué à Final Fantasy VII Remake sur PS4 ou attendez-vous une éventuelle version PS5 ? Pensez-vous que le jeu va bientôt être annoncé/sortir sur consoles Xbox et PC ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.