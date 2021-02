PUBG New State : Un nouveau battle royale sur IOS et Android s'annonce en vidéo

On le savait, Krafton, responsable du fort célèbre battle royale PUBG entre autres, avait bel et bien dit que l'univers de son jeu aux millions de joueurs allait "être étendu" tôt ou tard. Eh bien ceci est chose faite, puisque PUBG New State est désormais disponible sur IOS et Android.

Il s'agit donc d'un tout nouveau battle royale version mobile et qui se situera plus précisément en 2051, sur une carte, nouvelle elle aussi, et nommée Troi et dont l'éditeur nous précise qu'elle apportera "de nouvelles fonctionnalités qui font évoluer le genre". Rien que cela.

Au programme de ces nouvelles fonctionnalités, des roulades magiques, un système de personnalisation des armes avec des kits d'amélioration (performances, mode de tir, accessoires et autres joyeusetés...) ainsi que l'apport de drones et d'un bouclier tactique, notamment.

Formule magique

On ne change pas une formule qui gagne : on aura toujours 100 survivants qui devront s'affronter jusqu'à ce qu'un seul joueur ou qu'une seule équipe survive à la fin des temps. Krafton précise que tout sera amélioré un peu partout, et notamment avec "des graphismes qui surpassent le standard du jeu mobile" grâce à une technologie de rendu appelé "Global Illumination" qui peuvent ainsi fournir sans sourciller ou presque, "d'immenses mondes ouverts de 8x8 km". Encore faut-il que votre smartphone suive...

PUBG News State est prévu pour cette année. Quant à PUBG Mobile...