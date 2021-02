Star Wars Republic Commando bientôt sur PS4 et PS5

Lucasfilm Games ne chôme pas ces derniers temps. Le label de la Guerre des Étoiles répare même ce que certains joueurs comme une injustice il y a... longtemps, dans la galaxie lointaine de Sony.

Star Wars : Republic Commando sera disponible sur PS4 et PS5 le 6 avril prochain. Pourquoi ne doit-on pas plaisanter avec cette annonce ? Tout simplement parce que ce sera la première fois que ce FPS se trouvera jouable sur une console PlayStation. Sa sortie, en 2005, n'avait eu lieu que sur PC et Xbox.

"Entre tradition et modernité"

C'est Aspyr Media qui se charge de porter ce "classique" sur les machines de Sony. Et le studio en dit plus sur le PlayStation Blog :

Dans Star Wars Republic Commando, vous pouvez compter sur votre fidèle fusil blaster et sur votre unité d'élite de troopers clonés. Le jeu confère une dimension tactique au genre du tir à la première personne, avec les commandes d'escouade.



Vous incarnerez le chef de l'Escouade Delta, connu sous les noms « RC-1138 », « Delta Trois-Huit » ou encore « Boss ». Mais les clones ne sont jamais seuls. Votre escouade est une véritable arme, surtout quand vous dirigez les opérations. Bien sûr, vos soldats peuvent rester en formation et suivre des tactiques seuls, mais votre manière de diriger votre escouade sera la clé de la victoire.



Parmi ces manoeuvres, vous pourrez leur demander d'effectuer des tâches spéciales, comme détruire des éléments de l'environnement, ouvrir des brèches dans des portes, localiser et abattre des cibles ou encore se rassembler derrière vous. Votre escouade peut même vous ranimer si vous tombez sur le champ d'honneur !



Vous n'avez peut-être jamais joué à Star Wars Republic Commando, mais vous avez sans doute déjà vu l'Escouade Delta dans la série TV Star Wars: The Clone Wars, notamment dans l'épisode « Les Sorcières de la Brume ». Au passage, c'était la première apparition d'une unité commando de clones dans cette série !



Bien sûr, ce n'est pas le seul lien entre l'Escouade Delta et l'univers Star Wars au sens large. Boba Fett, Jango Fett et le leader intrépide de l'Escouade Delta, Delta Trois-Huit, ont tous été doublés par Temuera Morrison, qui vient de rempiler pour la saison 2 de The Mandalorian sous les traits de Boba Fett.



Ici, chez Aspyr, nous respectons les classiques. Nous avons eu à coeur de recréer fidèlement Star Wars Republic Commando tout en lui donnant une petite touche de modernité.



Ce qui fonctionnait en 2005 n'est pas forcément adapté au matériel actuel. C'est pourquoi nous avons mis à jour les commandes pour qu'elles soient en adéquation avec les manettes sans fil DualShock 4 et DualSense.



Évidemment, aucun portage d'Aspyr ne serait complet sans de nouveaux trophées à décrocher. En avançant dans le jeu, vous remporterez des trophées pour avoir terminé des campagnes, mais aussi pour avoir repoussé des droïdes. Mon trophée préféré s'appelle « Squeaky Clean » : on l'obtient en gardant son viseur tactique impeccable.