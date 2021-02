Super Smash Bros. Ultimate : Pyra et Mythra présentées et datées la semaine prochaine

De nouveaux personnages jouables dans le dernier Super Smash Bros., c'est toujours un événement. Comme le veut la coutume, après les révélations viendra le temps de la découverte absolue, et ce sera la semaine prochaine.

Pour en découvrir davantage sur les deux combattantes de Super Smash Bros. Ultimate dévoilées lors du dernier Nintendo Direct, il faudra être connecté le jeudi 4 mars à 15h00, comme l'a annoncé la firme de Kyoto.

Rendez-vous le 04/03 à 15:00 pour tout savoir sur Pyra/Mythra, la nouvelle combattante de #SmashBrosUltimate, via une présentation animée par le directeur Masahiro Sakurai qui dévoilera aussi la date de sortie de ce nouveau contenu !



Masahiro Sakurai s'y collera une fois de plus. Le responsable de la série baston devrait à coup sûr nous éclairer sur les capacités de Pyra et Mythra, deux des protagonistes principales de Xenoblade Chronicles 2. La vidéo durera 35 minutes et ne se concentrera que sur le duo d'Aegis Sword et leur arrivée en DLC, dont la date sera annoncée. Et rien d'autre.

Super Smash Bros. Ultimate est disponible sur Nintendo Switch.