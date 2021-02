Call of Duty : Un jeu exclusivement centré sur le mode Zombie en préparation ?

Le mode Zombie de Call of Duty est devenu au fil des années un incontournable de la saga. Apparu avec Call of Duty : World at War, le mode a su rencontrer son public au fil des itérations développées par Treyarch. Cependant, une rumeur vient de tomber et semble indiquer un volet à part entière dédié au fameux mode Zombie.

Un nouvel opus de la série Call of Duty mais uniquement tourné vers le mode Zombie tant apprécié par la comunauté ? C'est la rumeur en provenance de Twitter et plus précisément de l'insider Tom Henderson, connu de la communauté comme étant une source fiable :

There is a separate Call of Duty zombies project in early development, that is currently not connected to any title. - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 23, 2021

Il y a un projet séparé de Call of Duty zombie en début de développement et qui n'est actuellement connecté à aucun autre titre.

Aurons-nous donc un spin-off Zombie et ainsi offrir toute une campagne multijoueur centrée sur le célèbre mode avec toutes les maps sorties à travers les différents versions du jeu ? Clairement, Activision sait que le mode plait et qu'il est populaire. Forcément, l'idée de capitaliser dessus devait arriver tôt ou tard. Bien entendu cela peut être un jeu en stand-alone ou bien un début de développement pour un Call of Duty en devenir. Cela reste encore très flou pour le moment

Dans tous les cas ceci est évidemment encore à l'état de rumeur et il faudra attendre une annonce officielle de la part d'Activision sur la confirmation ou non du projet.