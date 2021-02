TEST du ROG STRIX SCAR 17 : Le Laptop ultime pour l'eSport ?

Nous avons eu l'opportunité de tester durant quelque jours l'un des modèles phares de chez ASUS qui se décline en plusieurs versions, le Rog STRIX SCAR 17 2021 avec un écran 360 Hz, soit ce qui se fait de plus rapide en termes de fréquence de rafraichissement à l'heure actuelle.

Ce modèle STRIX SCAR 17 ne déroge pas à la règle en termes de design et nous offre un rendu extrêmement soigné comme Asus a pour habitude de le faire depuis quelques années déjà via sa gamme Rog dédiée au gaming.

Comme toujours, l'écran est légèrement décalé par rapport à la dalle clavier, ce qui permet de reconnaitre un laptop Rog au premier coup d'oeil. La construction est des plus solides avec un capot en métal mat de bonne facture. En revanche, l'intérieur est en plastique soft-touch assez salissant qui semble laisser apparaître assez facilement les traces de doigts. À l'usage on s'en rend vite compte et il est nécessaire de passer un chiffon sec pour lui redonner son lustre. Enfin, une bonne partie de la dalle clavier est translucide ce qui permet d'apporter une autre particularité en terme de design car cela donne l'opportunité de voir (un peu) les composants en dessous.

Cette édition 2021 du SCAR 17 (qui n'a rien à voir avec le fusil d'assaut du même nom produit par la FN Herstal) comprend toujours des barres lumineuses RVB sous une partie de l'écran en plus du clavier et tout ceci peut évidemment peut se configurer avec l'application Aura via le logiciel Armory Crate. Le logo qui s'illumine d'office est en accord avec la couleur adoptée par le clavier mais il est possible de le rendre totalement indépendant. Une fois le PC complétement ouvert, on peut découvrir sa plus importante particularité : son écran.

Une fluidité totale et absolue

Le PC se décline en plusieurs versions :

QHD/165Hz

Full HD/300Hz

Full HD/360Hz

C'est ce dernier modèle que nous avons reçu pour test et il s'agit donc d'une version exemplaire pour la compétition, en effet, 360 images par seconde, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour ce type de produit. Son temps de réponse est de 3ms et on notera une couverture sRGB de 98,6%. Si l'écran n'est pas non plus ce qui se fait de mieux dans le domaine pour les contrastes et la luminosité, on notera tout de même des noirs profonds et 300 nits de luminosité.

Une configuration de Titan

Évidemment, le matériel à l'intérieur de ce laptop est là pour vous assurer cet excellent frame rate, d'autant qu'on se contente ici de simple Full HD. Ainsi on y trouve :

Processeur : AMD Ryzen R9-5900HX

: AMD Ryzen R9-5900HX Carte Graphique : RTX 3080

: RTX 3080 Mémoire vive : 32 Go DDR4 3200MHz

: 32 Go DDR4 3200MHz Stockage : 1 To SSD PCIE G3

Coté CPU, c'est bien simple : le Ryzen 9 5900HX est le meilleur processeur mobile chez AMD et il dépasse aussi très clairement la plupart des modèles de la concurrence chez Intel. La RTX 3080 format Max-Q permet de faire un duo CPU/GPU des plus convaincants.

Cyberpunk 2077 : Full HD/Full Ultra/RTX OFF : 65 FPS de moyenne. En activant le DLSS 2.0 on monte évidemment en gamme pour frôler les 80 FPS sans aucun soucis.

: Full HD/Full Ultra/RTX OFF : 65 FPS de moyenne. En activant le DLSS 2.0 on monte évidemment en gamme pour frôler les 80 FPS sans aucun soucis. Metro Exodus : Full HD/Full Ultra : 70 FPS de moyenne

On s'est évidemment amusé à lancer LoL histoire de voir ce que cela donne en très grande fluidité dans un jeu taillé pour la compétition :

League of Legends : Full HD/Full Ultra : 130 FPS de moyenne

Ca en fait un outil assez extraordinaire pour le jeu qui vous assure du AAA à plus de 60 FPS sans aucune concession. Bien sûr, aucun jeu (sauf peut être DOOM dans des conditions ultra spécifiques) ne vous permettra de profiter à 100% des 360 Hz de fluidité. Mais sait-on jamais.

Un outil assez formidable

La fluidité n'en reste pas moins totale aussi bien en jeu qu'en mode bureautique. C'est à l'heure actuelle l'un des meilleurs laptops pour le jeu, avec évidemment le prix qui va avec à savoir.... 3999 € !

Pour suivre le rythme, il faut de toute évidence avoir un système de refroidissement digne de ce nom, ainsi celui-ci a tout de même évolué par rapport à la version 2020 avec une augmentation du flux d'air et un caloduc qui n'est plus relié à un radiateur comme auparavant. Les ardeurs du PC sont vite calmées et on a un châssis qui ne monte jamais trop haut en température.

Oui, à plein régime sur Cyberpunk 2077, c'est un peu bruyant mais rien de plus ou de moins que la plupart des modèles du genre. En bureautique simple et vidéos, vous avez une batterie qui vous tiendra une bonne dizaine d'heures contre 1 heure maximum sur un jeu à plein régime.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE MACHINE DE GUERRE, TOUT SIMPLEMENT Ce modèle 2021 du ROG STRIX 17 dans son édition "eSport" est clairement ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour du Full HD. Une fluidité exemplaire, une configuration ultra solide, un écran qualitatif, un système de refroidissement au top. Seule ombre au tableau le prix. Il vaut mieux avoir un compte en banque bien garni avant de craquer.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Son écran

Son design

Sa configuration Son prix trop élevé (surtout en France).