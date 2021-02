Goldorak : Go pour un jeu vidéo ? Oui ? D'accord !

Toujours décidé à mettre le grappin sur tout un tas de BD et dessins-animés, l'éditeur français Microids vient de faire une annonce qui ne rajeunira personne. Et cette fois, c'est japonais.

Un mercredi matin, synonyme, fut une époque, d'émissions pour la jeunesse de qualité. Comme par hasard. C'est en effet ce mercredi 24 février 2021 que Microids et Dynamic Planning ont annoncé avoir signé un accord d'édition pour un jeu vidéo Golodorak (Grendizer) à paraître sur PC et consoles.

Il s'agit d'un titre porté sur l'action, prenant naturellement place dans l'univers de la série animée de Go Nagai, UFO Robo Grendizer, née au Japon en 1975 et arrivée chez nous en 1978 dans Récré A2 sous le nom de Goldorak. Et l'on incarnera évidemment le prince Actarus, joueur de guitare émérite, passionné, mais aussi et surtout prince d'Euphor et pilote de gros robot qui tabasse.

Le mangaka se félicite de ce partenariat :

La possibilité de jouer aux aventures d'Actarus et de son célèbre robot Goldorak (Grendizer) avec les technologies d'aujourd'hui est un rêve qui devient réalité. Je suis très content de cet accord d'édition trouvé avec Microids et j'ai hâte de mettre les mains sur ce jeu vidéo.

Pour l'heure, il n'y a pas encore de titre officiel et encore moins une date.

Allez, maintenant, on espère que cela ne fera pas fulgurotiep et on attend l'annonce du visuel novel Candy, du suvival horror Rémi Sans Famille et du beat them up Princesse Sarah, jouable à 4. Et on s'écoute Do You Speak Martien.