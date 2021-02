Monster Hunter Rise : Nouveau contact avec l'exclu Switch qui va faire des jaloux

Les petits chanceux que nous sommes avons eu la possibilité de visionner 35 minutes de gameplay tout frais du prochain jeu de chasse médiéval fantastique Capcom. On vous raconte tout ce qu'on a vu !

Monster Hunter ne va tarder à revenir en exclusivité sur Switch, et cet épisode intitulé Rise prévu pour dans un mois tout pile pourrait bien être le meilleur épisode de la saga. C'est notre second contact exclusif un peu plus poussé avec le jeu, l'occasion pour nous comme pour vous d'en apprendre davantage !

L'essor de la chasse aux monstres

La démo de gameplay qui nous a été présentée commençait par un rapide tour de Kamura, qui va servir de village de base à cet épisode. On note tout de suite le design très japonisant inhabituel dans la série qui devrait marquer cet épisode. Du chant accompagne les musiques et cela donne un côté très NieR Automata à l'ensemble. Ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Le jouer va bien évidemment aller à la cantine pour gagner quelques points de statistiques pour la prochaine mission, et là, surprise, plus de festin, mais un choix de boulettes aux multiples effets. Le forgeron et ses arbres d'artisanat aux profondeurs démentielles est toujours là et vous devriez y passer un certain temps, comme sur pas mal d'autres activités classiques disponibles dans World, et même un terrain d'entrainement avec un faux monstre mécanique !

Un jeu qui a du chien

C'est aussi l'occasion de nous présenter un nouveau concurrent au Palico, le Palamute, un... chien. Comme ça les amis des canidés sont contents, et les félins n'ont plus l'exclusivité. On pourra même caresser le toutout, fonctionnalité devenue importante aujorud'hui, qui servira de monture en mission. S'il vous fallait une preuve de plus que Capcom tente de séduire le plus grand nombre avec son jeu, la voilà !

S'il sera donc plus aisé de se déplacer grâce à ce nouveau meilleur ami de l'homme, le wirbug va lui aussi bien vous simplifier la vie et vous permettant de vous accrocher à lui à peu près n'importe où avec votre grappin. Les déplacements et les combats s'en trouvent bien plus dynamiques !

De monstrueux monstres !

Dans la démo, nous avons assisté à deux parties de chasse, l'occasion de voir autant de nouveaux terrains de jeu : un monde enneigé à la Iceborne et des ruines de forêt tropicale. Les cartes sont bien évidemment toujours grandes et sans temps de chargement, comme dans World. Et aussi, elle sont bien remplies ! Cela grouille de vie littéralement partout.

Côté monstres, quelques belles têtes de vainqueurs seront au programme. Citons par exemple le Khezu, un ver de terre croisé avec une Wyverne, tout blanc, qui n'a pas de tête, dispose d'une queue ventouse et peut infliger un nouvel état de peur. Il y a aussi le Bishaten, croisement entre une chauve-souris et un singe, qui s'annonce comme une vraie saloperie, et le Tetranodon, sorte de tortue géante à tête de crocodile, ainsi qu'un Royal Ludioth, une sorte d'anguille à pattes toute boursoufflée. Ces bestioles, on pourra les faire se battre entre elles en les montant tel un fidèle destrier, et, en multijoueur, se taper des duels de monstres avec les autres joueurs : barres de rire en vue !

ON L'ATTEND... AVEC GRANDE IMPATIENCE !

Qu'il fut court ce second contact poussé avec Monster Hunter Rise. Deux petites quêtes et puis s'en va. L'occasion de confirmer que ça s'annonce aussi dantesque que Monster Hunter World, mais aussi quelques monstres qui s'annoncent bien retors, des terrains de chasse toujours aussi vastes, un nouveau grappin qui va dynamiser encore plus le tout, un chien qui concurrencer le Palico et servir de monture, ainsi qu'une ambiance très Japon féodal qui séduit votre serviteur - et il risque de ne pas être seul... On à hâte d'être au 26 mars prochain pour goûter aux joies de la nouvelle évolution de Monster Hunter, qui peut clairement attirer les fans qui n'ont pas de Nintendo Switch !