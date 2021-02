VALORANT : Le programme Game Changers encouragera l'inclusion des minorités dans la compétition

Le programme sera intégré au VALORANT Champions Tour, le circuit esportif officiel du FPS de Riot Games.

Riot Games continue à créer de nouveaux systèmes pour favoriser l'inclusivité dans ses scènes compétitives. Mais c'est son FPS VALORANT qui a reçu cette initiative avec le programme Game Changers mis en place dans son nouveau circuit officiel.

Le Champions Tour est le Graal qui est convoité par tous les joueurs ambitieux. Sa première saison se lance cette année, presque un an après la sortie du jeu. Il comprendra plusieurs niveaux de compétition avec un système de relégations et promotions en fonction des résultats des équipes.

Cette initiative novatrice viendra en soutien de la saison compétitive pour créer de nouvelles opportunités et donner plus de visibilité aux femmes et aux genres marginalisés dans VALORANT.

Concrètement, que va changer ce programme ? Selon Riot Games, il permettra d'organiser deux types de tournois au cours de l'année 2021 : les Game Changers Series, dont les règles et le format n'ont pas encore été annoncés, et les tournois mensuels féminins de la Game Changers Academy. Le but : offrir plus d'opportunités aux joueuses de briller et permettre de découvrir des espoirs sur la scène, ainsi que de normaliser la présence de joueuses en compétition.

-10% de femmes dans le haut niveau

En effet, bien que les femmes constituent la moitié de la part des joueurs, moins de 10% se retrouvent dans les plus hauts niveaux des jeux compétitifs et aucune femme ne se trouve dans les ligues majeures du titre principal de Riot Games, League of Legends. Elles rencontrent de nombreux obstacles à plusieurs niveaux sur leur chemin pour atteindre le niveau professionnel, du harcèlement ciblé dans le jeu à la discrimination à l'embauche dans les structures semi-professionnelles.

En plus de cette initiative de visibilité, Riot Games n'oublie pas son pilier : son jeu vidéo, qui contient un système de signalement et de sanctions contre la toxicité des joueurs. Il est toujours possible de signaler les joueurs coupables de harcèlement, que ce soit en vocal ou dans le chat, comme pour tous les motifs de toxicité que Riot Games ne connaît que trop bien avec League of Legends.