Xbox Games With Gold : Les jeux "gratuits" de mars 2021 annoncés, une sélection éclectique

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit de plus que ce qu'ils paient pour leur abonnement. Et voici ce qui les attend en cette fin d'hiver.

La fin du toujours très court mois de février arrive à grand pas (n'oubliez pas la Saint Romain le 28). Il est donc grand temps pour Microsoft d'annoncer la liste des titres auxquels les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate pourront s'adonner "gratuitement" en mars prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la sélection de jeux proposés bénéficie d'une certaine variété.

Question de timing

Au menu le mois prochain, une liste de quatre jeux composée de deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360. Et comme le montre la liste ci-dessous FPS en coop se mélange à twin-stick shooter, Run and Gun et stratégie navale. Il n'y en a peut-être pas pour tous les goûts (ce qui serait très certainement impossible) mais il est clair que ces titres s'adressent à des catégories de joueurs différents. Mais assez parlé, voici les jeux en question :

Xbox One (compatibles Xbox Series X|S) :

Warface : Breakout (disponible pendant tout le mois de mars)

Vicious Attack Llama Apocalypse (disponible du 16 mars au 15 avril)

Xbox 360 (compatibles Xbox One et Xbox Series X|S) :

Metal Slug 3 (disponible du 1er au 15 mars)

Port Royale 3 (disponible du 16 au 31 mars)

Que dites-vous des jeux proposés ce mois-ci ? Comptez-vous essayer certains d'entre eux ? Si oui, lesquels ? Pensez-vous que Microsoft devrait fusionner le Xbox Live Gold et le Game Pass ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.