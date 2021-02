PS5 : Gran Turismo 7 officiellement repoussé à l'année prochaine, God of War Ragnarök aussi ?

Personne ne s'y attendait et pourtant c'est bien ce 23 mars 2021 que Sony a choisi pour communiquer à propos d'un grand nombre de ses projets en cours sur PS5. Parmi les sujets abordés se trouvait le très attendu Gran Turismo 7. Et malheureusement pour les fans de la célèbre série de jeux de course, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, a récemment accordé une interview au site du magazine GQ. Sans surprise, la question des jeux prévus cette année sur PS5 a été soulevée. Et lorsque GQ a relevé que Jim Ryan n'avait pas mentionné Gran Turismo 7 parmi les jeux de 2021, un attaché de presse est intervenu pour couper court à la discussion à ce sujet et révéler la mauvaise nouvelle via une déclaration officielle. Cette mauvaise nouvelle, c'est que le jeu ne sortira pas cette année comme prévu initialement :

GT7 a été impacté par des difficultés de production liées à la COVID-19 et va par conséquent passer de 2021 à 2022. La pandémie en cours fait que nous sommes dans une situation dynamique et changeante. Et certains aspects critiques de la production de jeux a été ralenti au cours des derniers mois. Nous communiquerons plus en détail au sujet de la date de sortie de GT7 lorsque nous serons en mesure de le faire.Les fans des jeux imaginés par Kazunori Yamauchi vont donc devoir se faire une raison. Ils ne pourront pas découvrir Gran Turismo 7 la fin de l'année.

Quid de God of War Ragnarök ?

Cette situation et l'interview de GQ soulève au passage une question au sujet de la date de sortie de God of War Ragnarök. En effet, ce dernier était lui aussi absent de la liste des jeux de 2021 explicitement mentionnés par Jim Ryan au cours de cette interview. L'envergure et l'importance du jeu sont telles que le patron de SIE le mettrait à coup sûr en avant s'il figurait parmi les jeux PS5 de 2021.

Mais malheureusement pour les curieux et les fans des aventures de Kratos, GQ n'a pas posé de question au sujet de la date de sortie de God of War Ragnarök. Mais cela ne veut pas dire que les joueurs vont rester sans réponse. En effet, en réaction à l'interview de GQ, le journaliste américain réputé pour ses nombreux scoops Jason Schreier a tweeté le message suivant :

J'ai un joli pont tout brillant à vendre à tous ceux qui pensent que God of War va sortir cette année. Jason Schreier plaisante ici en laissant entendre que les personnes qui croient que God of War Ragnarök va sortir cette année sont naïves et seraient prêtes à acheter n'importe quoi, aussi grosse soit l'arnaque. Pour faire simple, il indique ici que God of War Ragnarök n'a aucune chance de sortir en 2021.

Pour rappel, Sony a affirmé que God of War Ragnarök sortirait en "2021" lors de son annonce en septembre dernier. Affirmation dont de nombreuses personnes ont immédiatement douté.

Que pensez-vous du retard de Gran Turismo 7 ? Êtes-vous surpris ? Pensez-vous que ce retard est bel et bien lié à la pandémie de COVID-19 ? Croyez-vous que God of War Ragnarök sortira bien cette année ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.