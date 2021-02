Final Fantasy XVI : Yoshida évoque un mode plus accessible et une thématique plus adulte

Depuis son annonce en bonne et due forme, il va de soi que Final Fantasy XVI est (déjà) l'un des J-RPG les plus attendus de la génération qui vient de commencer. Malgré une fébrilité du public si dense qu'on pourrait sans doute la couper au couteau, le réalisateur Yaoki Noshida tente de jouer sur tous les tableaux, quitte à, parfois, se contredire.

À voir aussi : Final Fantasy VII Remake : Le co-réalisateur compare la suite à Horizon Forbidden West

Il y a quelques jours seulement, d'aucuns pourraient même choisir de compter en heures, l'homme qui sauva Final Fantasy XIV de la catastrophe expliquait qu'il ne voulait rien affirmer à propos du prochain opus, tant les joueurs peuvent parfois se montrer prompt à spéculer outre-mesure. Mais ça, c'était avant.

Congratulations, you played yourself

Invité dans l'émission One Morning de la radio Tokyo FM, Yoshida a vraisemblablement tenu à ne pas respecter ses propres déclarations, en lâchant quelques maigres mais curieuses informations à propos du titre très attendu :

Final Fantasy XVI est un jeu orienté action. C'est un épisode qui se focalise sur une histoire, et de l'action.

Jusqu'ici, rien de tonitruant pour ceux qui auraient déjà examiné avec attention la première bande-annonce, qui le situe bien plus dans la continuité des derniers épisodes que fidèle aux origines de la saga. Mais Yoshida a tenu à préciser sa pensée :

Nous espérons que les joueurs puissent profiter du scénario, et nous avons donc préparé un mode spécifique, pour ceux qui veulent se concentrer sur cet aspect du jeu. Que les joueurs qui ne sont pas très doués pour les jeux d'action se rassurent : ils pourront profiter de l'aventure !

Et parce que le chiffre XVI, aussi romain soit-il, nous rappelle que la saga accompagne le jeu vidéo japonais depuis ses tout débuts, le réalisateur s'est permis de prendre un peu de recul et de contextualiser le chantier qui l'occupe actuellement :

Je viens d'une génération qui a joué au tout premier Final Fantasy, et j'ai aujourd'hui la cinquantaine. Je pense que les Guerriers de la Lumière ont grandit, et je pense donc surtout aux joueurs qui ont conscience de la peine mais aussi de la joie que l'on peut ressentir dans un Final Fantasy. Il y a des choses que l'on comprend en grandissant, et j'espère que cet épisode permettra aux joueurs plus âgés de replonger dans un monde de fantasy, d'en retirer quelque chose et de pouvoir y repenser une fois qu'ils reviendront à la réalité.

Quel art du teasing. Pour ceux qui voudraient se (re)mettre à jour concernant l'univers de Final Fantasy XVI que moult détails concernant les six royaumes et les protagonistes de cet univers sont toujours disponibles ici-même. Car en attendant, le jeu a beau avoir été annoncé d'abord sur PS5, aucune fenêtre de sortie n'a pour le moment été avancée par Square Enix...

[Source]