Tekken 7 : La prochaine combattante en DLC sera une femme politique

Alors que tant d'éditeurs et studios tentent de convaincre l'opinion qu'il n'ont aucune intention d'engager leurs jeux sur le terrain du commentaire politique, Bandai Namco fonce droit dessus avec une cogneuse ayant de grandes responsabilités.

Ce week-end se tenait la deuxième édition de la Japan Fighting Game Pusblishers Roundtable, événement durant lequel les poids lourds de la baston vidéoludique nippone, de Arc System Works à Capcom, y sont allés de leur intervention. Pour Tekken 7, actuellement dans son quatrième Season Pass, pas de présentation en bonne et due forme de la suite des opérations mais un teasing assez étonnant.

Na zdrowie !

Toujours prêt à aller around the world (ce qui n'est plus le cas de Daft Punk) avec le tournoi du poing de fer, le jeu supervisé par Katsuhiro Harada a rapidement révélé le personnage baptisé temporairement DLC 18 qui arrivera au début du printemps prochain. La vidéo ci-dessus nous emmène en Pologne dans les rues de Varsovie et nous fait comprendre que c'est la Première ministre (fictive) qui va partir affronter les Jin, Kazuya, King, Paul, Yoshimitsu et autres Kuma. Il semble y avoir une menace qu'elle prend très au sérieux, puisqu'elle déclare quand même très officiellement :

Je dois gagner pour le peuple polonais.

Si elle pouvait botter le cul du virus pour nous, elle remporterait tous les suffrages, laissez-moi vous le dire. Pas plus d'informations pour le moment.

Tekken 7 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.