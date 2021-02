Street Fighter V : Dan Hibiki et les contenus gratuits sont là pour vous servir

A l'occasion de sa cinquième année d'existence, Street Fighter V ajoute non seulement dans sa besace le V-Shift, une nouvelle mécanique de jeu et fait enfin entrer dans l'arène de combat le très musculeux Dan Hibiki, qui donnera le coup d'envoi de la Saison 5. Oui, c'est à la mode les saisons, vous savez. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui !

À voir aussi : Un State of Play consacré aux jeux PS5 et PS4 annoncé, et c'est pour très bientôt

Sorti il y a déjà 5 ans, Street Fighter V cartonnait partout sur Terre et faisait trembler les chaumières à base de hadoken et d'autres coups dont je vous laisse dire les noms pas très faciles à prononcer. Depuis, le jeu n'a cessé de croître et d'évoluer pour devenir incontournable pour tous les passionnés de Versus Fighting. Depuis 2 jours précisément, la cinquième et dernière saison de Street Fighter V est officiellement lancée avec l'arrivée du personnage de Dan Hibiki et de contenus gratuits pour tous les joueurs sur PlayStation 4 et PC (Steam). Ceci inclut une nouvelle mécanique de combat appelée "V-Shift", une nouvelle zone d'entraînement et un rééquilibrage pour tous les personnages jouables.

Saison V-Shift

D'ores et déjà disponible, Dan Hibiki, celui qui s'est autoproclamé "Master of Saikyo", débute ses provocations sur le ring. Pilier de la série Street Fighter Alpha et de Street Fighter IV, Dan Hibiki est un partenaire d'entraînement de Ryu et Ken, au masque au nez long pour vous faire flipper (ou pas). Dan est donc désormais ajouté à la liste des combattants de Street Fighter V grâce au Character Pass ou au Premium Pass de la saison 5. Il peut également être acquis séparément si vous le désirez

Il est en effet aussi accessible via une simple mise à jour gratuite, et vous allez pouvoir découvrir une nouvelle mécanique de combat appelée "V-Shift" qui permet de toutes nouvelles options et stratégies défensives. Ne coûtant qu'une barre de V-Gauge, lorsqu'il est correctement timé, "le V-Shift permet aux joueurs d'exécuter un dash arrière totalement invincible qui ralentit le temps pendant une courte période, aidant les combattants à mieux planifier leurs contre-attaques".

Il est donc possible pour tout un chacun d'acquérir aussi gratuitement un nouveau stage d'entraînement appelée "The Grid Alternative", mais aussi un équilibre de combat actualisé pour tous les personnages jouables, ce qui ajoute encore plus de profondeur de jeu et améliore le système de combat. Enfin, il paraît...