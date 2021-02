Le RPG japonais Bravely Default 2 arrive à la Fnac à seulement 49,99€ & livraison gratuite !

La licence la plus stratégique du jeu de rôle japonais est de retour à la Fnac ! Près de dix ans après la sortie de Bravely Default, la série arrive enfin sur Switch, avec une suite numérotée qui va vous faire voyager.

Joueurs nostalgiques de tous les pays, levez-vous ! Bravely Default II arrive enfin sur Switch, et c'est ainsi le charme intemporel d'un J-RPG à l'ancienne qui s'offre à vous partout, tout le temps, pour 49,99€.

Le Piège des Cristaux

Tout comme dans le premier épisode, faites la connaissance de quatre héros aux destins entremêlés. Il y a d'abord Seth, un jeune marin qui se réveille sur une plage, sans se souvenir de ce qui a pu lui arriver. Alors qu'il recouvre lentement ses esprits, il fait la rencontre de la Princesse Gloria dont la famille a protégé les Cristaux pendant des générations. Le destin les mettra sur la route d'Elvis, un érudit en quête d'informations sur d'étranges artefacts magiques - les Astérisques - ainsi que d'Adèle, une jeune mercenaire à la recherche de sa soeur disparue. C'est ensemble que ces fortes personnalités pourront devenir les Héros de la Lumière.

Un système de combat inédit

Avec Bravely Default 2, découvrez un système de combat unique au monde, qui récompensera les meilleurs stratèges. Dans la grande tradition du jeu de rôle Japonais, vous affrontez vos ennemis au tour-par-tour, mais un savoureux twist vient redistribuer les cartes : grâce au système "Brave/Default", faites de chaque tour une victoire potentielle ! En dépensant des points "Brave", vos héros peuvent attaquer jusqu'à quatre fois durant leur tour de jeu, et ainsi infliger de très nombreux dégâts. Mais attention : si vous ne parvenez pas à vaincre tous vos adversaires, vous serez alors sans défense durant autant de tours... Comme au poker, mieux vaut s'assurer d'avoir toutes les cartes en main plutôt que de tout miser sur une seule action !

L'aventure vous tend les bras !

Ce premier épisode de Bravely Default en haute définition rend plus que jamais hommage aux superbes graphismes que l'on doit aux artistes Hajime Onuma et Naoki Ikushima, portés par les musiques du compositeur Revo, parfaitement dans le ton avec leur alternance de flûtes, d'orchestrations symphoniques et de guitares tantôt acoustiques, tantôt électriques. Des déserts chauds et arides aux contrées luxuriantes et débordantes de vie, Bravely Default 2 vous emmène à la découverte de lieux féériques et de royaumes toujours plus surprenants. Dialoguez avec les personnages rencontrés, et appropriez-vous leur talent grâce au système d'Astérisque, des artefacts magiques qui permettent aux membres de votre équipe d'accéder à diverses classes de combat : Guerrier, Mage blanc, Voleur... A vous de créer une équipe équilibrée pour pouvoir faire face à toutes les situations.

Commandez dès aujourd'hui Bravely Default 2 sur Switch, et recevez gratuitement un superbe poster recto-verso pour 49,99€ ! Profitez de la livraison gratuite (et du click and collect !), et partez à l'aventure sans avoir à sortir de chez vous, ou choisissez le retrait gratuit dans le magasin Fnac près de chez vous.

Alors n'hésitez plus, et partez dès aujourd'hui à l'aventure grâce à la Fnac. Et pour les quelques indécis qui se demandent encore si ce jeu de rôle au doux parfum d'antan est fait pour eux, une version démo est disponible gratuitement sur l'eShop de la Switch alors... pourquoi hésiter ?

Attention cependant, car les stocks sont limités... Il n'y en aura pas pour tout le monde !

Pour en savoir plus, lisez le TEST de Bravely Default II sur Gameblog !

