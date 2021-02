Watch Dogs Legion : On a essayé le multijoueur, un bon moyen de relancer la machine ?

Après la campagne solo, c'est au tour du multijoueur de Watch Dogs Legion de se montrer au grand jour et ainsi dévoiler son potentiel. Nous avons pu mettre nos mains de hackeurs dessus pour tenter de nous frayer un chemin dans les différentes missions connectées de ce Londres virtuel made in Ubisoft.

Après avoir passé au peigne fin la capitale anglaise sous l'emprise de la milice privée Albion, l'heure est venue d'y retourner, en multijoueur cette fois-ci. Comme dans tout bon monde ouvert qui se respecte, nous sommes libre de nos mouvements à travers la ville pour y dénicher diverses activités.

Plus on est de fous plus on rit

Tout comme GTA Online, vous pouvez aussi bien flâner dans la ville comme bon vous semble mais également vous balader avec une équipe allant jusqu'à 4 joueurs. À vous les joies du hacking de la ville à plusieurs et le test des limites du gameplay émergent offert par le titre d'Ubisoft.

Une fois votre crew constitué les missions coopératives, de manière générale, se présentent assez sensiblement de la même façon : entrer dans une zone pour y pirater un système, sauver une personne ou encore effectuer des actions dans un délai imparti. Ces quêtes s'enchaînent rapidement et l'on se retrouve, comme en solo, dans des arènes pour y accomplir les objectifs demandés et pour la plupart du temps y combattre les ennemis présents.

Comme pour le solo, l'I.A. ne fait pas preuve d'une grande intelligence, qu'on parle des ennemis ou pour des PNJ à sauver. En plus des antagonistes traditionnels, vous aurez des soldats gradés qui eux encaissent davantage de balles avant de tomber. Tout cela demande évidemment de jouer en équipe mais également d'utiliser l'environnement et ses différents agents pour en venir à bout.

Des agents à dispo

Chaque joueur peut avoir plusieurs agents à disposition afin de revenir à la vie dans les missions les plus ardues. Si tous les agents de chaque joueur meurent, alors il faudra recommencer la mission. On passe, au départ, un bon moment. Mais la joie laisse vite place à la répétitivité et à la frustration à certains moments, notamment à cause de bugs omniprésents.

Durant notre session, plusieurs d'entre eux, gênants, ont été rencontrés que ce soit dans la ville en elle-même, pour se retrouver, ou bien encore en rapport avec le matchmaking. Bien entendu, cette version n'était pas définitive mais la question de la stabilité se pose tout de même si l'on compare avec la version solo de Watch Dogs... où les bugs sont Legion.

Le PVP à l'honneur

Outre l'aspect multijoueur classique via le roaming et les missions traditionnelles, Ubisoft a planché sur un mode de jeu plutôt intéressant et agréable. Plutôt que de jouer en coopération avec vos amis, vous vous affrontez. Vous n'incarnez pas un agent mais un arachnobot. Vous entrez dans une racine avec ce dernier et le but est de tuer vos coéquipiers à l'aide d'armes et bonus à disposition sur la map.

Deux niveaux étaient disponibles et dans les deux cas, le mode s'est avéré très amusant. Cela change des missions traditionnelles et s'axe sur le fun et la volonté d'arriver premier au détriment de ses amis.

Une petite bouffée d'air frais dans ce contenu multijoueur qui jusque-là se montre plutôt classique et dans la droite lignée de ce qu'offre les multijoueur de mondes ouverts. Ce mode Arachnobot trouvera à mon sens très facilement son public. De plus, si vous avez joué au solo, vous saurez manier votre araignée mécanique comme il se doit.

Au final ?

Clairement, de ce que l'on a pu essayer, le multijoueur de Watch Dogs Legion ne paraît pas mauvais, loin de là, mais il ne réinvente pas la roue. Il y a de nombreuses activités en ville, on s'amuse avec ses amis et les missions ne manquent pas. Pour autant, il traîne les mêmes tares que la version solo. Des bugs à ne plus savoir qu'en faire, une redondance des quêtes plutôt importante et ajoutons à cela un manque cruel de suivi scénaristique. Cela donne la sensation d'enchaîner des objectifs sans véritable plus.

Le mode Arachnobot est la bonne surprise et permet de pimenter les parties entre amis. Si Ubisoft l'alimente en contenu, probablement le mode pourra suivre dans la durée. De même, pour la partie plus traditionnelle. Il faudra également là aussi surveiller ce que l'éditeur apportera à moyen et long terme. Le titre a un gameplay riche et il y a possibilité de l'agrémenter, le faire vivre. Reste qu'en l'état, face à un GTA Online, il faut avouer que Watch Dogs Legion ne fait pas le poids que ce soit aux niveaux des missions, des activités ou des modes de jeux.

La sortie du mode multijoueur de Watch Dogs Legion est prévue pour le 9 mars prochain sur tous les supports concernés.