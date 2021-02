Project Triangle Strategy : Le nouveau T-RPG de la Switch s'offre un compositeur renommé

Parmi les nombreuses surprises d'un Nintendo Direct espéré de longue date, impossible de ne pas retenir Project Triangle Strategy, le nouveau T-RPG de Square Enix qui entend appliquer la patte néo-rétro d'Octopath Traveler à un genre plus isométrique.

À peine annoncé, le jeu prévu pour 2022 achevait de surprendre les rôlistes en mal d'intrigues politiques par le biais d'une première démo, immédiatement disponible, sur laquelle les joueurs seront amenés à se prononcer, comme ce fut le cas pour Octopath Traveler ou, plus près de nous, Bravely Default II.

Suite : Virtual Triangle

Avec une aussi raisonnablement lointaine, l'éditeur aura évidemment l'occasion de revenir en détail sur cette aventure aux faux-airs de Fire Emblem Three Houses, trialité des royaumes oblige. Mais en attendant de découvrir les noms qui se cachent derrière ce T-RPG à l'ancienne, le compositeur de la bande-son, forcément stratégique, a déjà été dévoilé, en même temps que cette dernière.

Les trois heures d'orchestration sont ainsi à mettre au crédit d'Akira Senju, qui malgré son arrivée dans le monde du jeu vidéo jouit d'une expérience dans le monde de l'animation. Senju a en effet signé les bandes-son de bien des animes nippons, de Mobile Suit Victory Gundam à BATTERY The Animation en passant par Fullmetal Alchemist : Brotherhood, ou encore l'adaptation Tales of Vesperia : The First Strike.

Adepte des collaborations avec des orchestres japonais et d'Europe de l'Est, le compositeur qui fête cette année ses 35 ans de carrière ajoute à 60 ans une nouvelle corde à son arc. En attendant de pouvoir découvrir l'intégralité de ses compositions à la sortie de Project Triangle Strategy, annoncé pour 2022 sur Switch, les plus curieux peuvent toujours profiter de la démo disponible sur l'eShop.

