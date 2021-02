BlizzConline : Diablo 2 Resurrected nous terrorisera en 2021

La rumeur était fondée : le Seigneur de la Terreur va proposer à ses nombreux adversaires et aux néophytes qui ne l'auraient pas encore croisé de retourner dans le passé. Direction l'an 2000 et Diablo II, avec quelques nouveaux avantages.

La rumeur disait donc vrai : Diablo II Resurrected arrive cette année sur PC (précommandes lancées à 39,99 euros), Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Bel et bien développé avec l'aide de Vicarious Visions, le hack and slash légendaire, accompagné de son extension Lord of Destruction, se présentera dans une toute nouvelle robe. La modernité, en plus d'une coopération jusqu'à 8 joueurs, a le bon goût de s'inviter la fête.

Les modèles originaux en 2D ont été entièrement revus et possèdent désormais un rendu en 3D et des effets physiques, un éclairage dynamique, des animations retravaillées et des effets de sorts remis au goût du jour, le tout dans une résolution pouvant aller jusqu'à 4K. Les 27 minutes de cinématiques retraçant l'épopée du mystérieux Rôdeur noir ont été entièrement remaniées, image par image. L'ambiance sonore cauchemardesque de Sanctuaire et sa bande originale inoubliable ont également bénéficié d'une amélioration et sont compatibles Dolby Surround 7.1. Les améliorations sonores et visuelles de Diablo II : Resurrected sont l'écrin parfait pour mettre en valeur le gameplay et les mécaniques de jeu qui passionnent les joueurs du monde entier depuis tant d'années.

La version classique restera accessible à tout moment, si vous aimez les vieux pixels - qui ne manquent pas de charme. Mais le contenu reste absolument identique à quelques ajustements au niveau de l'interface et du coffre près. Bref, et c'est quelqu'un qui l'a bien pratiqué il y a 20 ans qui vous le dit : vous allez perdre toute notion du temps qui passe alors que vous piétinez les cadavres de vaches anthropomorphes dans un monde alternatif.

Dernier bonheur : imaginons que vous possédez Diablo II Resurrected sur plusieurs supports, au hasard sur PC et Switch - vraiment au hasard. La progression partagée permettra de passer de continuer sa partie en passant de l'un à l'autre comme si de rien n'était.

Dernère info pour les plus pressés d'en découdre : Blizzard a pensé qu'une alpha technique sur PC serait une bonne idée. Il faut pour cela s'inscrire sur cette page. Et prier.