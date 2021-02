L'image du jour : Zelda Skyward Sword HD vs l'original, le comparatif graphique

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 19h, retrouvez une image insolite ou humoristique sous forme de visuel, Gif ou vidéo, en rapport avec la sphère vidéoludique, high-tech ou geek qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

Dans "The Legend of Zelda Skyward Sword HD" il y a "HD", et comme vous allez le constater, tout comme Super Mario 3D All-Stars, Nintendo n'a encore une fois pas fait l'effort d'aller plus loin qu'une augmentation de pixels et de fps. Est-ce par volonté totalement assumée de ne pas trop dénaturer l'oeuvre originale ? Eux seuls le savent... mais admettons tout de même que le confort visuel est toute de même grandement amélioré, regardez donc :

Comparatif réalisé par GameXplain.

