Minit Fun Racer s'annonce : Un jeu de course caritatif disponible dès maintenant !

En 2018, une petite bande de développeurs indépendants sortait Minit, un Zelda-like aussi bichrome qu'inventif, dans lequel il fallait composer avec une boucle de 60 secondes, et pas une de plus. Après un succès que l'on espère aussi commercial que critique, les néerlandais passent littéralement la seconde.

Voici venir Minit Fun Racer, un jeu de course déjà disponible sur Steam, parce que la vie est décidément pleine de surprises. Que les amoureux de l'aventure originale (parmi lesquels vous trouverez forcément votre serviteur) se rassurent : malgré ce changement de direction, Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio et Dominik Johann ont conservé l'identité visuelle et bien des items, comme vous pouvez le découvrir dans cette bande-annonce de lancement.

Le maillot jeune

Sur votre scooter, il faudra une nouvelle fois s'arranger pour que chaque seconde compte, et accumuler un peu d'argent pour acquérir de nouveaux items, et ainsi espérer franchir la ligne d'arrivée. Le jeu est disponible sur Steam pour 2,39 €, et l'intégralité des profits iront directement à des oeuvres de charité. Quelle classe.