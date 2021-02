The King of Fighters XV : Kyo Kusanagi enflamme nos coeurs dans une nouvelle vidéo

Depuis l'annonce du quinzième opus de la très crossoversque série The King of Fighters, les paris vont bon train quant aux combattants qui passeront avec succès la dernière étape d'un casting évidemment sélectif. Mais comme dans la vraie vie, certains placements peu risqués permettent toujours de consolider ses acquis.

Dans la série "Ça va mieux en le disant", voici venir le tour de l'incontournable Kyo Kusanagi, qui donnera évidemment le change à Iori Yagami, récemment annoncé. Aussi indispensable qu'un Ken au roster de The King of Fighters XV (le rôle de Ryu étant réservé à Terry Bogard, CQFD), le beau gosse de la saga retrouve ici son look biker habituel.

Toujours plus prompt à travailler le corps-à-corps et à enchaîner les contres bien sentis, Kyo fait évidemment feu de tout bois dans cette nouvelle bande-annonce, qui nous donné déjà rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles informations concernant The King of Fighters XV, toujours annoncé pour 2021, sans plus de précisions.