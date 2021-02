Vampire The Masquerade Bloodlines 2 manquera 2021... et change de dévelopeur !

Les résultats finanicers de Paradox Interactive pour le dernier trimestre de l'année 2020 sont tombés. Et avec eux, deux nouvelles susceptibles de plonger les joueurs aux dents longues dans un état de stupeur.

À voir aussi : New World : Le MMO d'Amazon une nouvelle fois repoussé

La route de Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 a rencontré une nouvelle embûche, assez inattendue. Depuis cet été, on l'attendait pour 2021. Ce ne sera pas son année de sortie. Plus fou : le studio Hardsuit Labs a été écarté du développement de ce RPG repoussé à une date indéterminée, comme l'a annoncé Ebba Ljungerud, présidente de Paradox Interactive :

En même temps que nous avons connu une année record, la pandémie en cours a, comme mentionné précédemment, un effet gênant sur nos activités. L'afflux de nouveaux joueurs s'est produit au début de la pandémie, ce qui a initialement eu un impact positif sur nos ventes, mais l'augmentation de la base de joueurs crée également une valeur résiduelle à long terme. Dans le même temps, l'organisation de nos studios en particulier a eu du mal à maintenir le rythme de production habituel. Nous avons donc choisi de reporter plusieurs sorties prévues mais non communiquées pour assurer la bonne qualité, ce qui reporte les dates de sortie courant 2021. Pour nous, il est crucial que nos jeux soient bien accueillis par les joueurs, nous choisissons donc toujours, si possible, de donner à nos studios de développement le temps nécessaire pour atteindre nos objectifs de qualité.



Cela affecte également le développement de Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2, pour lequel nous avons communiqué un retard au cours du troisième trimestre 2020. Nous avons maintenant choisi de reporter davantage la sortie du jeu, et nous ne le lancerons pas en 2021. Nous avons également décidé que Hardsuit Labs ne dirigerait plus le développement de Bloodlines 2, et nous avons commencé une collaboration avec un nouveau studio partenaire pour terminer le travail sur le jeu. Cela a été une décision difficile, mais nous sommes convaincus que c'est la bonne voie à suivre pour rendre justice au jeu.

L'éditeur suédois, qui a signé en 2020 sa meilleure année sur le plan financier et qui salue l'accueil réservé à Crusader Kings III préfère donc jouer la sécurité. Suite d'un jeu aussi apprécié que bourré de bugs datant de 2004, Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 avait dû faire avec le départ de son scénariste principal, Brian Mitsoda, son directeur créatif, Ka'ai Cluney ou encore de la narrative designer Cara Ellison en 2020.

Restera à connaître le nouveau studio en charge et les changements qui seront apportés par rapport à la présentation effectuée en mai de l'année dernière. Et quand il sortira, bien entendu.