Nintendo Direct : Une extension en trois temps pour Hyrule Warriors L'Ère du Fléau

À ceux qui espéraient ne serait-ce qu'apercevoir Breath of the Wild 2 durant le Nintendo Direct de ce mardi 17 février, Nintendo a opposé une fin de non-recevoir, polie mais ferme, non sans proposer quelques contreparties. La marque des grands stratèges ?

Les valeureux guerriers qui auront réussi à faire le tour de Hyrule Warriors L'Ère du Fléau vont pouvoir faire de la place dans leur inventaire, puisque Nintendo a profité de son premier événement en direct de l'année (et plus si affinités) pour annoncer l'arrivée d'un pass d'extension qui va bien.

Facturé 19,99 euros, ce bonus s'étalera dans le temps, et se claque sur le modèle savamment distillé de Breath of the Wild, dont il précède les événements pour ceux qui prendraient le train en marche. Et non, pas de Spirit Tracks à l'horizon. Ceux qui décideront de replonger pourront ainsi d'attendre à voir arriver trois contenus, comme suit :

Bonus d'achat (le 28 mai 2021)

Deux nouvelles armes pour Link

Vague 1 (juin 2021)

Choix de personnages étendu

Nouveaux types d'armes

Nouveaux défis au laboratoire antique royal

Nouveaux ennemis redoutables

Vague 2 (novembre 2021)

Nouvelles vignettes de personnages

Nouveaux stages

Choix de personnages étendu

Nouvelles capacités pour les personnages existants

Vous l'aurez compris : il faudra donc patienter jusqu'à la fin de l'année pour profiter du contenu le plus croustillant. Les plus impatients peuvent dès à présent commande le pass d'extension pour Hyrule Warriors L'Ère du Fléau sur l'eShop.