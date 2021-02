Nintendo Direct : Skyward Sword HD arrive en juilllet avec deux Joy-Con et des nouveautés

À l'approche des 35 ans de la vénérable série The Legend of Zelda, les rumeurs allaient bon train, alors que Nintendo semblaient redéposer ici et là quelques copyrights d'anciens épisodes. Et si les parieurs les plus déraisonnables imaginaient profiter de l'occasion pour en apprendre plus sur le très attendu Breath of the Wild 2, ils en ont été pour leurs frais.

Après avoir refait un sort à The Wind Waker et Twilight Princess, Nintendo continue sa politique de remasters en annonçant l'arrivée de Skyward Sword HD le 16 juillet prochain, oui mais sur Switch.

C'est un Eiji Aonuma évidemment facétieux qui est venu demander encore un peu de temps aux aventuriers en mal de monde ouvert, et profiter de l'occasion pour rappeler ce que le succès de 2017 doit à Skyward Sword. L'histoire le jugera, pas nous. Centré autour du combo Wiimote/Nunchuck, l'épisode Wii profitera des Joy-Con de la Switch pour répliquer son gameplay caractéristique, qui aura donné quelques sueurs froides aux adversaires de Ghirahim.

Mais que ceux qui gardent un souvenir mitigé de l'expérience se rassure : le bouclier et l'épée de Link pourront également se diriger d'une façon bien plus traditionnelle en mode nomade, ou sur Switch Lite. Le stick droit permettra de reproduire les mouvements en combat ou durant les phases de puzzle, et il nous tarde évidemment de découvrir cette nouvelle prise en main.

Double cerise sur le gâteau, Nintendo commercialisera également deux Joy-Con thématiques : un bleu pour le bouclier hylien et un violet pour l'épée la plus bavarde de l'histoire.

The Legend of Zelda Sjyward Sword HD et les Joy-Con Skyward Sword seront tous les deux disponibles le 16 juillet 2021, sur Switch.