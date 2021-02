Nintendo Direct : Project Triangle Strategy s'annonce, une démo proposée

Pour le premier Nintendo Direct 100% pur boeuf depuis septembre 2019, la firme de Kyoto a gardé pas mal d'annonces importantes, dont une qui nous rappelle que la Switch sera encore alimentée l'année prochaine.

Pour celles et ceux qui ont aimé Octopath Traveler, Square Enix a annoncé une nouvelle production du même tonneau. Project Triangle Strategy est un RPG tactique fantasy à paraître sur Nintendo Switch en 2022 profitant du même style visuel que le jeu de 2018.

Des pixels old school, de la 2D, oui, mais avec des effets visuels qui en jettent et apportent un côté luxueux à l'image. Outre son côté stratégique, ce titre qui promet des intrigues politiques intéressantes s'appuiera sur vos décisions pour changer drastiquement votre expérience.

Et là, bonne nouvelle : s'il faut patienter jusqu'au jeu final, une démo est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch pour se faire la main.

Incarnez Serenor, héritier du royaume de Glenbrook, et dirigez un groupe de combattants dans un scénario où intrigues et conspirations s'entremêlent et où chaque décision peut faire la différence. Certains de ces choix influeront sur les trois valeurs de Serenor, le pragmatisme, l'éthique et la liberté, et modifieront sa vision du monde ainsi que le déroulement du scénario. Quant aux décisions les plus lourdes de conséquences, elles sont soumises au vote et déterminées par la Balance des Convictions. Lors de ces instants fatidiques, les alliés qui se trouvent à vos côtés et les décisions que vous prenez peuvent alors sceller le destin de nations entières, voire du continent de Norzélia lui-même...