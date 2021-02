Nintendo Direct : Miitopia revient sur Switch et a déjà une date de sortie

Sorti en 2017 sur 3DS, Miitopia arrivera donc dès ce printemps sur la Nintendo Switch. Le jeu d'aventure / RPG à base de Mii trop mignons et parfois étranges est prévu pour atterrir sur nos Nintendo Switch en ce (joli ?) mois de mai...

Plus précisément Miitopia sur Switch est déjà en précommandé sur l'eShop de la Switch, et verra donc le jour le 21 mai prochain, si la vie en décide ainsi.

Rappelons que Miitopia est une aventure customisable à souhait, ou presque, puisque vous pouvez créer et personnaliser des Mii de qui vous voulez puis leur assigner des rôles et des personnalités. Il y a désormais de nouvelles options de personnalisation qui permettent même d'ajouter du maquillage et des perruques, et ainsi rendre vos Mii plus surpuissants que jamais. Vous voulez un cheval ? Pas de souci, les amii beaux, puisqu'un cheval comme allié vous donnera un coup de patte en combat une fois que vous serez assez proches...

Amii pour la vie

Le pitch ? Simple comme bonjour : "embarquez pour une quête hilarante avec vos amis, votre famille, en résumé avec qui vous voulez et affrontez le terrifiant avatar du mal voleur de visages." Ceci fait rêver, non ?