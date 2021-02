Xbox Series X|S : La technologie FPS Boost annoncée, les premiers jeux compatibles révélés

Quand on propose la "console la plus puissante jamais créée", on a des responsabilités. Comme offrir un confort inégalable en termes d'expérience de jeu. La promesses de jeux rétrocompatibles profitant de tous ces Teraflops va se concrétiser.

Xbox vient d'annoncer l'arrivée ce mercredi 17 février 2021 d'une nouvelle technologie sur Xbox Series X|S : le FPS Boost. Concrètement, il s'agit de doubler voire quadrupler le nombre d'images par seconde sur certains jeux de générations précédentes, sans que cela exige du travail de la part des développeurs.

Ceci permet de rendre ces titres plus fluides, pour un gameplay d'autant plus immersif. Nous nous sommes entretenus avec les développeurs afin d'améliorer l'expérience tout en conservant les intentions d'origine des jeux concernés. Et si cette technologie ne peut s'appliquer à l'intégralité des titres, ces nouvelles techniques peuvent pousser les moteurs de jeu à effectuer leur rendus plus rapidement, pour une expérience extrêmement fluide, qui dépasse les performances du jeu d'origine, limitées à l'époque par les capacités des consoles d'alors.

Les premiers jeux compatibles sont :

Pourquoi ces cinq titres pour commencer ? Réponse :

Nous avons choisi ces jeux parce qu'ils sont populaires auprès des fans, mais aussi pour mettre en avant les différentes manières qu'a le FPS Boost d'améliorer votre expérience. Par exemple, New Super Lucky's Tale pourra dorénavant tourner à 120 images par seconde et UFC 4 offrira une meilleure performance sur Xbox Series S, à 60 images par seconde.

Des tests ont par ailleurs été effectués par Digital Foundry dans la vidéo ci-dessus.

Voilà donc une des mises à jour excitantes teasées il y a peu. On nous promet que ceci n'est que le début, que d'autres jeux seront concernés rapidement, que cela bénéficiera au Game Pass et que, au printemps, la section "Gérer le jeu" permettra d'activer le FPS Boost comme l'Auto HDR. Bref, l'avenir va rendre le passé encore meilleur. Et ça fait réfléchir.