Mortal Kombat : Le premier trailer du film daté, le casting défile sur Twitter

Ce sera à n'en point douter un des événements de l'année cinématographique pour tous les amateurs de baston gore biberonnés au rire de Christophe Lambert. La nouvelle adaptation sur grand écran de la série baston de NetherRealm Studios est prête à se montrer.

Mortal Kombat partagera sa première bande-annonce ce jeudi 18 février à 18h00. Enfin, les connaisseurs de l'univers imaginé il y a bientôt trois décennies par Ed Boon et John Tobias vont pouvoir avoir un aperçu en images qui bougent de ce que vaudront les aventures modernisées de Sub-Zero, Scorpion, Liu-Kang et les autres, tous prêts à mourir dans d'atroces souffrances.

Avant que cela arrive, vous avez quelques heures pour zyeuter les posters animés des protagonistes du kombat mortel version 2021. Et réfléchir au sens de la vie.

Josh Lawson is Kano. #MortalKombatMovie trailer Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/C9DSFBtQYe - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Sisi Stringer is Mileena. #MortalKombatMovie trailer Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/TMCNsdzsfg - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Max Huang is Kung Lao. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/dKwIIX2FkH - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Lewis Tan is Cole Young. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/PUzHjZm1PL - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Chin Han is Shang Tsung. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/5Bym7XaiQJ - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Jessica McNamee is Sonya Blade. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/esN6nGMwme - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Ludi Lin is Liu Kang. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/C1rFsgnsyg - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Tadanobu Asano is Raiden. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/KVp7h5Grfh - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Mehcad Brooks is Jax Briggs. #MortalKombatMovie trailer tomorrow at 9am PT. pic.twitter.com/ulgAuAxfBw - Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 17, 2021

Mortal Kombat débarkera le 16 avril prochain dans les salles et en streaming sur HBO Max. Et je dois confesser avoir très envie de me faire fataliser par Mileena.