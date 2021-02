No Man's Sky : La mise à jour 3.2 est arrivée, adoption et élevage de créatures au programme

Optimisé depuis quelques semaines pour les consoles de la génération émergente, le jeu d'exploration de Hello Games se dote aujourd'hui d'une Companions Update qui

Alors oui, on a pu le railler à ses débuts alors qu'il se présentait comme un accès anticipé qui n'en avait pas le nom et que les promesses d'un de ses créateurs, Sean Murray, avaient des airs de mensonges. Mais que peut-on reprocher à No Man's Sky aujourd'hui ? Rien, en fait. On admire même sa résilience, sa pugnacité, son endurance, et ses multiples updates qui le rendent toujours plus complet.

La dernière mise à jour en date vient d'être déployée, et elle permet de devenir ami avec les créatures générées aléatoirement que votre avatar va rencontrer durant ses pérégrinations spatiales.

Les créatures infinies et variées que vous trouvez errant dans l'univers peuvent maintenant être apprivoisées et adoptées comme vos compagnons. Une fois lié à vous, votre nouvel ami peut être invoqué n'importe où, même à bord de l'Anomalie Spatiale.



Les bébés créatures hériteront de l'apparence et des traits de leurs parents - mais ils ne sont jamais exactement les mêmes ! Ils auront besoin de vos soins pour passer de la ponte à la maturité...



Gagnez la confiance de votre compagnon en jouant avec lui, en le nourrissant et en lui accordant de l'attention. Une poignée de granulés de créature peut mener très loin !



Garder votre animal de compagnie bien soigné apporte une foule d'avantages pratiques : la recherche de ressources ; le marquage des dangers ; fourniture de torche ; chasser des créatures hostiles ; localisation des bâtiments ; déterrer des trésors précieux; et déployer leurs propres lasers miniers montés sur l'épaule.



La personnalité d'une créature est façonnée par son espèce et son rôle dans l'écosystème, mais sa personnalité individuelle est unique en son genre. Leur personnalité influence leur comportement ainsi que leur manière de penser.



Le harnais de créature a un lien neuronal avec l'Exosuit, permettant une traduction rudimentaire de leurs pensées et de leurs souhaits. Les compagnons peuvent partager leurs sentiments envers leur propriétaire, commenter les formes de vie et la géographie qu'ils rencontrent, ou simplement exprimer leur monde intérieur.



Votre compagnon réagit à chacun de vos mouvements ! Ils courront à vos côtés ou joueront en réponse à vos propres gestes. Utilisez des gestes de commande spécifiques pour passer des commandes à votre co-explorateur.



Lorsque votre compagnon rencontre d'autres créatures ou compagnons, il peut devenir curieux, joueur ou même agressif, selon sa personnalité.

Et comme vous pouvez vous en douter, votre compagnons, jusqu'à six par personne, peuvent être personnalisés. Elles pondront des oeufs dont vous devrez prendre soin pour que la génération suivante démarre bien dans la vie.

En outre, de nombreux correctifs et aménagements, ainsi qu'une amélioration de l'interface, sont présents dans la mise à jour. Le patch notes complet se trouve à cette adresse.

No Man's Sky est disponible sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X|S.