Sonic le Film 2 : La production démarre aujourd'hui, première "photo de tournage"

Un dicton populaire dit qu'il est important de battre le fer tant qu'il est chaud. De toute évidence, Paramount est d'accord avec cette expression. Fort du succès rencontré par Sonic, Le Film l'année dernière malgré sa courte exploitation en salles (pandémie de COVID-19 oblige), le studio américain a rapidement mis en chantier sa suite.

La production de Sonic, Le Film 2 débute aujourd'hui, 16 mars, aux États-Unis. L'information est on ne peut plus officielle puisqu'elle a été communiquée par Jeff Fowler, le réalisateur de ce nouveau long métrage et du film original. Pour fêter ça, il a posté sur Twitter une photo de la chaise de metteur en scène qu'il occupera pendant le tournage. Cette photo, ornée du logo du film, est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Le premier long métrage adapté des aventures de Sonic a eu une production pour le moins chaotique causé par un changement de design du hérisson pressé après le tournage du film. Ce changement avait été, rappelons-le, provoqué par les réactions pour le moins négatives des cinéphiles, joueurs et autres fans de Sonic lors de la diffusion des premières images du film.

Rappel des faits

Lors de sa sortie, et malgré des critiques pour le moins partagées (et une voix française de Sonic désastreuse), Sonic, Le Film a réussi à trouver son public. Le succès a été tel que Paramount a confirmé dès juillet dernier qu'une suite sortirait au printemps 2022. Comme indiqué plus haut, Jeff Fowler sera à nouveau derrière la caméra.

Et du côté de la distribution américaine, Ben Schwartz (Sonic), James Marsden (Tom), Jim Carrey (Dr Robotnik) et Tika Sumpter (Maddie) seront eux aussi de retour. Comme l'indiquait la scène post-générique du film, attention spoiler, Tails devrait jouer un rôle central dans cette suite.

Aux dernières nouvelles, Sonic, Le Film 2 est prévu pour le 6 avril 2022 en France (avec, espérons-le, une nouvelle voix pour le hérisson bleu). Mais peut-on encore, en 2021, se risquer à avancer une date de sortie au cinéma ?

Attendez-vous Sonic, le Film 2 ? Si oui, qu'espérez-vous qu'il raconte ? Pensez-vous que Paramount va changer la voix française de la mascotte de SEGA ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.