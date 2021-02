Star Citizen s'offre un essai gratuit jusqu'au 25 février

Star Citizen qui commence sérieusement à se faire désirer permet tout de même aux joueurs de se laisser découvrir pendant quelques jours pour tenter de vous convaincre.

À voir aussi : Star Citizen officialise le report de Squadron 42

Le jeu de Cloud Imperium a déjà une grosse communauté mais c'est toujours mieux s'il y a encore un peu plus de joueurs. Ainsi jusqu'au 25 février prochain, il est possible de tester gratuitement le jeu comme le précise un message sur le site officiel :

Jusqu'au 25 février, entrez gratuitement dans le jeu et explorez les étoiles à bord de six vaisseaux emblématiques, chacun vous donnant un avant-goût des différents parcours et styles de jeu qui vous attendent dans le Verse.

Voici d'ailleurs la liste des vaisseaux en question :

RSI Aurora MR CNOU Mustang Alpha Drake Dragonfly, Anvil Arrow MISC Freelancer MISC Prospector.

Il y en a donc pour tout les goûts en termes de vaisseau spatial, du plus rapide pour le combat au plus "lent" pour le commerce et l'exploration.

Le jeu est toujours prévu pour... une date inconnue, qu'il s'agisse de la partie solo Squadron 42 ou de la partie multijoueur qui fait tant rêver.