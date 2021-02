The Last of Us : Une artiste transforme Pedro Pascal en Joel, Neil Druckmann réagit

Les fans de The Last of Us et les amateurs de séries télévisées connaissent depuis peu l'identité des comédiens qui incarneront Joel et Ellie dans l'adaptation sur le petit écran de la célèbre licence de Naughty Dog. Sans surprise, cette révélation a provoqué diverses réactions sur la toile.

Plusieurs médias américains, confirmés par des personnalités impliquées dans le projet, ont révélé la semaine dernière que Pedro Pascal et Bella Ramsey prêteront respectivement leurs traits à Joel et Ellie dans la série The Last of Us en préparation chez HBO. Et parmi les réactions provoquées par cette annonce se trouvent celles des artistes du net. Et l'une d'entre elle s'est faite remarquer par un des cerveaux derrière The Last of Us.

Inspirée par l'annonce de la présence de Pedro Pascal dans la série, une artiste du nom de Andrea C. White a décidé de dessiner un portrait du comédien chilo-américain le représentant tel qu'il pourrait apparaître dans le rôle de Joel dans la série The Last of Us. Ce portrait, disponible dans notre galerie ci-dessous, a réussi à faire réagir Neil Druckmann. Sur son compte Twitter personnel, le co-président de Naughty Dog et auteur des jeux The Last of Us a en effet partagé ce portrait accompagné du commentaire suivant :

Punaise... Nos fans ne perdent pas de temps. Bien joué !

Une idée de ce qui arrive ?

Sans surprise, ce partage et commentaire de la part de Neil Druckmann a ravi l'artiste qui s'est empressée de remercier celui qui occupera également le poste de producteur de la série. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore si HBO va chercher à faire en sorte que Pedro Pascal ressemble le plus possible au Joel des jeux. Si c'est le cas, le dessin d'Andrea C. White montre que le potentiel est clairement là.

La série The Last of Us n'a pas encore de date de diffusion annoncée. Il a simplement été révélé que Neil Druckmann, également directeur de la création de Naughty Dog, et Craig Mazin, scénariste et producteur de la série Chernobyl sont derrière cette adaptation. Et que la réalisation de l'épisode pilote a été confiée, après plusieurs bouleversements, au cinéaste russe Kantemir Balagov.

