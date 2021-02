Xbox : Un nouveau casque sans fil annoncé

En ces temps où il est conseillé de rester chez soi, jouer sans déranger son entourage peut se transformer en épreuve. Pour que ses joueurs puissent s'immerger, Microsoft prévoit du matériel Next-Gen.

Le nouveau casque sans fil Xbox sera disponible le 16 mars prochain au prix de 99,99 euros. Les précommandes sur le Microsoft Store ont débuté... Mais il est déjà en rupture de stocks. Décidément, après le Sony Pulse 3D, il faut croire que l'intérêt pour ce type d'accessoire annoncé comme Next-Gen est réel.

Dans les caractéristiques avancées par la firme de Redmond, il y a d'abord des "performances audio exceptionnelles", avec prise en charge des technologies de son spatial, Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone X. Son confort et l'intuitivité de son usage sont aussi vantés :

Jouez confortablement pendant des heures grâce aux coussinets ultra-doux, à la conception légère et à l'ajustement personnalisable. Les molettes rotatives du casque sans fil Xbox permettent de régler le volume et l'équilibre jeu/conversation de façon intuitive. Réglage rapide pour revenir instantanément au jeu. Le micro entièrement réglable se relève et se rabat lorsqu'il n'est pas utilisé.

Se connectant sans fil aux Xbox Series X|S mais aussi Xbox One et PC, sans dongle, il emploie l'application Accessoires Xbox pour régler les commandes. Il se connecte également en Bluetooth à d'autres appareils.

Enfin, s'il vous prend l'envie de parler avec vos amis durant vos parties, on vous promet un son d'une grande clarté avec isolation phonique de la voix et désactivation automatique du micro, en plus du bouton dédié. Ce casque de 312 grammes se charge en USB-C, une batterie pleine devant vous laisser 15 heures d'autonomie. Bref, que du bonheur.