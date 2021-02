Peter Molyneux : Le studio 22Cans se sépare de plusieurs employés devenus "redondants"

D'ordinaire bien bavard, pour ne pas dire plus, Peter Molyneux a récemment fait preuve d'un relatif mutisme autour de Legacy, le nouveau projet "très différent" de son studio 22Cans, fondé en 2012. Et si certains pourraient répliquer par le dicton "Pas de nouvelles, bonnes nouvelles", la réalité semble bien loin des déclarations à l'emporte-pièce dont l'intéressé est parfois coutumier.

L'un des britanniques les plus reconnaissables de l'industrie avait bien malgré lui refait l'actualité la semaine dernière, alors qu'il s'invitait dans la liste des "menteurs" déroulée par

Thomas Malher. Mais aujourd'hui, c'est toute la structure du sieur Molyneux qui fait parler d'elle.

Vingt-deux, v'là qui déjà ?

Le studio qui avait un temps su capter l'attention des joueurs du monde entier grâce à l'expérience Curiosity : What's Inside the Cube ? lâche aujourd'hui du lest, à défaut de biscuit. Nos confrères de GamesIndustry nous apprennent en effet que les effectifs de 22Cans souffrent de "redondance", une formule polie pour expliquer que certains postes sont actuellement trop pourvus, et que certains de ces doublons ont donc été remerciés.

Officiellement, seul Legacy est actuellement en gestation du côté de Guildford, mais quelques "changements" sont venus perturber les plans, comme le rapporte un porte-parole anonyme (coucou l'antonyme) :

Malheureusement, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment des projets étant parvenus à un stade particulier de leur développement, nous pouvons confirmer que plusieurs postes au sein de 22Cans sont devenus redondants. En revanche, le développement au sein du studio se poursuit.

Le nombre d'employés poliment priés de faire leurs cartons n'a pas été précisé, et aux dernières nouvelles, Legacy est toujours attendu sur PC et smartphones à une date tout ce qu'il y a de plus inconnue.