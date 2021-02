Diablo 2 : Une seconde extension était bien en préparation

En juin prochain, cela fera 20 ans que Diablo II aura débarqué dans nos vies et ensorcelé nos nuits. Il a toujours des secrets, que ce week-end de Saint-Valentin a levés.

Co-fondateur et président de Blizzard North de 1993 à 2003, David Brevik a confirmé sur Twitter qu'une deuxième extension de Diablo II avait existé. Ou presque.

Yes, sort of... it was only designed, never produced. I had a multi-page design doc going over new classes, new areas, new mechanics and story concepts. That's as far as it got. https://t.co/l8xHYOF6z5

Oui, en quelque sorte ... On l'a designé, jamais produit. J'avais un document de conception de plusieurs pages sur de nouvelles classes, de nouveaux lieux, de nouveaux mécanismes et des concepts d'histoire. Cela n'a pas été plus loin.

S'il préfère éviter de trop en dire ou même de confirmer qu'il possède une copie des documents dont il parle, la prescription d'une telle information ne remet pas en cause le fait que Blizzard détient toujours les droits, il n'hésite pas à contextualiser les raisons de l'avortement du projet qui aurait pu prendre la suite de Lord of Destruction.

I designed it about 6-12 months before I left. This is one of the reasons it was never made. It was before the 1.10 patch (in terms of timeline). We were also working on our version of Diablo 3 at the time, plus another unannounced project. https://t.co/gxCfeyD0Ou