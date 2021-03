Hitman 3 annonce Seven Deadly Sins, son DLC en sept parties

Il fallait s'en douter : même si IO Interactive travaille probablement d'arrache-pied sur le futur jeu préféré de Sa Majesté, hors de question de laisser tomber l'Agent 47. Ce qui attend les joueurs de Hitman 3 à la fin du mois est même très copieux.

IO Interactive vient d'annoncer le lancement d'une extension pour Hitman 3 baptisée Seven Deadly Sins - aucun rapport avec le manga et l'anime du même nom. Particularité de ce contenu, il se découpe en sept DLC distincts qui auront pour thème un péché capital. Ils présenteront tous un contrat très différent, un costume à débloquer ainsi qu'un nouvel objet.

Le premier pack de contenu sera disponible le 30 mars et invitera les joueurs à revenir à Dubaï, où les pièces débordent et où de nouveaux mécanismes de jeu attiseront votre cupidité.



Le point central de l'Acte 1 : Greed est une nouvelle Escalade appelée The Greed Enumeration, qui vous permet de porter certains éléments entre chacune des trois niveaux. Vous vous sentez cupide ? Prouvez-le ! En plus de la nouvelle Escalade, l'Acte 1: Greed comprendra également la tenue Rapace à débloquer et deux objets sur le thème du péché : la petite pièce avide et la canne du diable.

L'Acte 1, Greed, coûtera seul 4,99 euros. La collection complète Seven Deadly Sins s'achète 29,99 euros. Le contenu gratuit à venir s'inscrira dans le cadre d'une saison.

Ainsi, au lieu d'une feuille de route pour avril, nous sommes ravis de lancer la saison de la cupidité dans HITMAN 3 le 30 mars, qui marque la sortie d'un nouveau contenu, à la fois payant (voir ci-dessus) et gratuit pour les propriétaires existants. Une saison du péché peut durer entre 4 et 6 semaines et inclut des Escalades, des Contrats en vedette et des Cibles Éphémères. La feuille de route complète du contenu de ce qui est inclus dans la saison de la cupidité sera publiée au cours de la première semaine complète d'avril.

Hitman 3 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Stadia et Nintendo Switch (via le Cloud).