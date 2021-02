Chivalry 2 a une date de sortie ferme et ceci va trancher dans le vif, avec cross-play

Le développeur Torn Banner Studios, l'éditeur de jeux vidéo Tripwire Presents, et son partenaire et co-éditeur Deep Silver, viennent officiellement d'annoncer la date de sortie de Chivalry 2. Initialement prévu pour l'an dernier, il sortira finalement a la fin du printemps. Pour de vrai.

Sans plus attendre, car vous n'avez pas forcément que ceci à faire de vos journées, sachez que le jeu sera disponible en version physique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC le 8 juin 2021, et proposera également le cross-play ce qui vous permettra de vous écharper joyeusement via les multiples plateformes.

Comme si ceci ne suffisait guère, les précommandes de Chivalry 2 sont d'ores et déjà ouvertes chez tous vos revendeurs habituels. Il est même possible d'obtenir gratuitement dans la Day One Edition, la variante d'arme "Royal Zweihänder", que seuls les vrais comme Camille "A" connaissent bien.

Cette suite améliore les bases du genre, définies dans Chivalry : Medieval Warfare, en invitant les joueurs à maîtriser leur épée, grâce à un tout nouveau système de combat amélioré qui combine des frappes en temps réel avec des combos fluides, permettant ainsi d'accélérer l'action et de déchaîner un tourbillon d'acier et de sang sur le champ de bataille.

Selon Steve Piggott, le fondateur de Torn Banner :

Notre équipe de développement tourne à plein régime pour créer le meilleur jeu de combat médiéval imaginable. Chivalry 2 sera tout ce que les fans du premier opus ont rêvé, et bien plus encore, en passant d'un système de combat retravaillé à partir de zéro, jusqu'aux visuels grandement améliorés.

Alors, prêts à TRANCHER ?