Firewatch : Campo Santo dévoile cinq visuels inédits pour les cinq ans de sa sortie

Il y a (déjà) cinq ans de cela, le jeune studio Campo Santo rendait sa première copie, un certain Firewatch qui, faute d'avoir su convaincre l'ensemble de la rédaction, avait le mérite de dresser les contours d'une formule narrative audacieuse, prêt à nous emporter vers des destinations plus exotiques.

Quelques tours de calendrier plus tard, In the Valley of Gods a malheureusement du plomb dans l'aile, alors que Valve semble à l'air avec l'idée d'une pause qui pourrait durer jusqu'à la sortie d'Half-Life 3, à peu près. Alors, pour oublier que l'avenir est décidément plein d'incertitudes, le studio de Bellevue a préféré célébrer à sa façon le cinquième anniversaire de son unique titre. Champagne.

This is fine

Cinq ans, cinq artworks : voilà comment le compte Twitter de Campo Santo s'est rappelé à notre bon souvenir, et vous pouvez dès à présent les retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous, non sans imaginer certains des dialogues forcément marquants entre Henry et l'inaccessible Delilah.

Parmi la centaine de messages de remerciements en réponse à ce modeste présent, nous ne pourrons que remarquer la réponse du studio DigixArt de Yoann Fanise, qui travaille actuellement sur un jeu narratif aux codes couleurs très similaires : Road 96. Comble de l'ironie, le jeu avait lui aussi été dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards. Oui, comme In the Valley of Gods.

Pour ceux qui n'auraient pas encore parcouru les sentiers de la Shoshone National Forest, rappelons que Firewatch, du haut de ses cinq ans, est disponible sur Mac, PC, PS4, Xbox One et Switch.