CD Projekt RED : Les codes sources volés auraient été vendus aux enchères

Il y a quelques jours, CD Projekt RED révélait avoir été victime d'une cyberattaque et d'une demande de rançon sous 48 heures. Le studio polonais ayant refusé de négocier, la menace aurait été mise à exécution.

Les codes sources de Cyberpunk 2077, The Witcher III : Wild Hunt, Gwent : The Witcher Card Game et une version inédite de The Witcher III auraient été vendus. Volés il y a quelques jours à CD Projekt RED via une cyberattaque, les fichiers ont, selon la société de cybersécurité KELA, qui a effectué des captures d'écran du forum de hackers Exploit, ont trouvé preneur pour 7 millions de dollars. Il s'agissait du prix d'achat immédiat, les enchères avaient démarré à 1 milion.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6