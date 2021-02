NieR Replicant fait péter le gameplay et la bonne musique

Le petit bonheur du week-end est à mettre au compte de Square Enix. Enfin, si vous avez un quelconque lien affection avec NieR et sa nouvelle mouture, qui a beaucoup partagé pour (re)conquérir votre coeur.

C'est un peu moins d'une dizaine de minutes de gameplay de Nier Replicant ver.2.22474487139... que l'on peut se mettre sous la dent, à un moment assez avancé de l'aventure. C'est en effet à Façade, la ville désertique du peuple masqué que l'on retrouve ici le protagoniste accompagné du livre Weiss et de la fort peu vêtue Kainé, toujours doublée avec beaucoup de dynamisme par Laura Bailey en langue en anglais. Il y avance dans le Temple Stérile pour affronter un boss qui n'a pas du tout changé depuis l'original.

Du bon son

Parce qu'on ne saurait oublier que Keiichi Okabe a lui aussi contribué, par ses compositions inspirées, à faire du premier NieR un jeu culte malgré sa plastique quelque peu vieillotte, autant dire que les trois autres vidéos livrées par l'éditeur japonais sont les bienvenues. Vous pouvez y prêter l'oreille à des versions réarrangées de la bande originale, en l'occurrence Kainé (Another Edit Version), Snow in Summer (Another Edit Version) et des extraits des pistes de la Weiss Edition Arrangement qui sera incluse dans l'édition White Snow du jeu, qui, je le sens, va atterrir chez moi grâce à l'influence que j'exerce sur mon compte en banque. Eh oui, ça régale, les amis !

NieR Replicant ver.1.22474487139... arrive sur PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X et PC (Steam) le 23 avril 2021.